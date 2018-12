Liviu Dragnea, reacţie după adoptarea Legii Pensiilor: Unii pensionari vor lua cu 250% mai mult "Legea pensiilor a fost adoptata. Se prevad creșteri consistente de pensii pana in 2022 – in unele cazuri chiar cu 250%. Se rezolva inechitațile: pentru munca egala se vor acorda pensii egale. In premiera, se va putea cumpara vechime in munca de pana la 5 ani, in ani diferiți, in funcție de nevoie. Se vor lua in calcul toate tipurile de venituri pentru care s-au platit contribuții in perioada 1975-2001, ceea ce inseamna inca o creștere de minimum 10% a pensiilor. Se reduce varsta de pensionare pentru mamele care au minim 3 copii. Iata doar cateva dintre prevederile care vor aduce mai mulți… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

