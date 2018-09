Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila a spus foarte clar la Bruxelles ceea ce PSD a decis in privinta referendumului pentru revizuirea Constitutiei, si anume ca partidul se va implica in actiuni de informare a populatiei, pentru ca intrebarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca PSD nu va face campanie pentru referendumul privind definirea familiei, ci actiuni de informare, ca sa ii ajute pe oameni sa inteleaga ce se propune prin aceasta revizuire a Constitutiei, avand in vedere intrebarea de pe buletinul de vot este ”destul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat ca PSD nu va face campanie pentru familia traditionala, ci actiuni de informare pentru referendum. In urma cu cateva zile, atat Dragnea, cat si Viorica Dancila declarau public ca sustin referendumul in sensul dorit de Coalitia pentru Familie. Faptul ca liderii PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reiterat faptul ca este nemultumit de unii ministri, însa a refuzat sa dea nume, precizând ca rezultatul evaluarii va fi prezentat dupa referendumul din octombrie privind modificarea Constitutiei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in sedinta Biroului Permanent National s-a decis organizarea unei campanii de informare a populatiei cu privire la tema referendumului din 6-7 octombrie.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in sedinta Biroului Permanent National s-a decis organizarea unei campanii de informare a populatiei cu privire la tema referendumului din 6-7 octombrie. "Astazi, in Biroul Permanent National, am adoptat mai multe hotarari. Prima dintre ele se refera la…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa emita o ordonanta de urgenta pentru a modifica legea referendumului astfel încât sa fie introdusa posibilitatea desfasurarii scrutinului de modificare a Constitutiei pe parcursul a doua zile…

- Reacția lui Liviu Dragnea, dupa revocarea lui Kovesi. ”Președintele arata de mult ca nu-și respecta atribuțiile, Constituția, fara interese partinice. A facut-o nu din cauza Costituției, ci din cauza presiunilor calculelor personale. Și-a facut un obicei din a bloca și a intarzia orice lege a Parlamentului”,…