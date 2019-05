Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca i se pare o idee buna ca statul sa deconteze pentru studenti 50% din biletele de transport aerian intern, dupa ce o tanara i-a propus acest lucru, motivand ca exista schimburi de experiente intre facultati, scrie Mediafax.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea lanseaza un nou atac la presedintele Iohannis, in contextul in care Statistica a anuntat miercuri ca Romania a inregistrat o crestere economica de 5%, in primul trimestru.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit, miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, cu o replica dura pentru Klaus Iohannis, dupa ce Institutul Național de Statistica (INS) a publicat datele privind creșterea economica inregistrata in primul trimestru al acestui an. “Institutul Național de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, saluta datele publicate de Institutul Național de Statistica, care arata ca Romania a avut creștere economica de 5% in primul trimestru. Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis a ”tunat și a fulgerat”, dar este contrazis de cifrele oficiale.Citește și: Radu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botosani ca Guvernul va aproba ”cat de curand”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul tarii prin acordarea a 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatatirea conditiilor de locuire in mediul...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, la Dumbraveni, ca primariile din județul Suceava din proiectul „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene” vor primi bani pentru plata ratelor și dobanzilor la creditul contractat in vederea realizarii acestui proiect. Prezent la Conferința Județeana…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti ca Notre-Dame, catedrala emblematica a Parisului, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, va fi reconstruita in termen de cinci ani, transmite AFP.'Vom recladi catedrala inca si mai frumoasa si vreau ca aceasta sa se incheie peste…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va lasa 400 de militari in Siria dupa infrangerea gruparii extremiste Stat Islamic, despre care a prezis ca se va produce pana la sfarsitul zilei, relateaza dpa, potrivita agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța inca o lovitura devastatoare…