Liviu Dragnea: Programul de guvernare al PSD deranjeaza; adversarii nostri politici fac orice pentru a-l bloca

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca programul de guvernare implementat de social-democrati deranjeaza, iar adversarii politici ai formatiunii, "care sunt, mare parte dintre ei, si ai tarii", fac orice le sta in putinta pentru a-l bloca. "Imi aduceam aminte, sunt cred…

- Constatarile liderului PSD Liviu Dragnea legate de agricultura și județele din sudul țarii sunt corecte, pentru ca aceste zone au teren bun, dar au nevoie de apa, de irigații, a declarat marți la TVR Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit mediafax.Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in sedinta Biroului Permanent National, s-a discutat ca toate punctele realizate din programul de guvernare sa fie promovate in opinia publica, adaugand ca acest lucru nu are legatura cu evaluarea ministrilor si nu este vorba despre o remaniere. Intrebat,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca l-a scos de la suflet pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Dragnea i-a cerut sa mearga mai des in județele din Sudul țarii pentru a pune in aplicare programul de guvernare.”L-aș ruga pe domnul ministru Daea, un ministru care intr-o perioada chiar…

- Presedintele PSD explica cum ar putea opri blocajul presedintelui Iohannis la adresa guvernului PSD-ALDE. "In primul rand sa nu cedam. Sa nu cedam, sa nu ne pierdem cu firea pentru ca este evident. Sunt evidente toate actiunile lui Iohannis. Nu uitati ca au fost trei luni de zile in care…

- Tudorel Toader a comentat declarația liderului PSD, portivit careia "aprecierea fata de un om nu poate compensa lipsa de decizie" Oana Stancu: "Este o presiune asupra dumneavoastra acest enunt public al presedintelui PSD Liviu Dragnea? "Eu nu l-am auzit pentru ca eram intr-un interviu…

- Premierul Viorica Dancila considera ca presedintii celor doua partide care formeaza coalitie de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sunt "doi oameni puternici, cu personalitate puternica". Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca reducerea TVA la 18% nu va intra in vigoare din ianuarie 2019, așa cum era prevazut in programul de guvernare, adaugand ca un astfel de demers „este o prostie”.„Pentru ca este o prostie. In programul de guvernare era prevazut…