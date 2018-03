Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul olimpic de inot și polo de la Focsani, construit in Cartierul Sud, a fost inaugurat, ieri, in prezența președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a apreciat joi, la Focsani, ca procesul de descentralizare sectoriala este intarziat, mentionand, in acest context, ca in programul de guvernare al social-democratilor este inclus acest deziderat si ca ministrii din Guvern trebuie sa lucreze…

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune despre ministri ca cine nu accepta descentralizarea, nu accepta nici programul de guvernare, deci nu poate sta in Guvern. „Discutia nu va fi complicata. Eu nu sunt un om dur, dar sunt riguros si exigent. Si nu ma pot uita in ochii dumneavoastra cand o sa imi spuneti peste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii. Aflat la Focșani, liderul PSD a ținut sa le transmita un avertisment dur miniștrilor care se impotrivesc descentralizarii.„Da. Din punctul meu de vedere, discuția nu va fi complicata. Nu sunt…

- La intrarile in județ a inceput montarea Porților Vrancei. Lucrarile de construire a „Portilor Vrancei“ sunt realizate de societatea PIF&LMS Company SRL, aceasta fiind societatea care a caștigat licitația organizata de Consiliul Județean pe SEAP. Valoarea lucrarilor la care a fost adjudecata…

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) anunta ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justitie din Romania si invita partea romana sa autorizeze publicarea acestuia, dar si sa vina cu explicatii, in scris, in fata Consiliului Europei. Presedintele GRECO a fost insarcinat sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- "Categoric nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu (...) nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa sustin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele si taxele locale. Eu nu sustin asa ceva si…

- Vicepreședintele PSD și totodata președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), Marian Oprișan, condamna ieșirile liderului PNL, Ludovic Orban, care și-a instigat colegii la violența impotriva social democraților, cerandu-le acestora „sa dea cu parul“ in…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a propus…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 a fost inregistrat la ora 01.22, in judetul Vrancea, la 118 kilometri adancime. Potrivit centrului Seismologic Euro Meditereanean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.78 E, la 152 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 5 km E de Nereju.Conform Raportului…

- Direcția Generala Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri in vederea acordarii de granturi pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru pentru 2018…

- Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata la finalul anului 2019, el afirmand ca doar Romania mai are un sistem centralizat,…

- Europarlamentarul brașovean Razvan Popa și-a inaugurat astazi biroul sau public, aflat la parterul blocului de pe strada Toamnei nr.7 „Brașovul este locul care, chiar și de pe o lista naționala, m-a trimis in cel mai inalt for euroerpean. Este normal, așadar, sa pastrez ca cea mai stransa legatura,…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat joi ca transferul contributiilor si reducerea impozitului pe venit a afectat si autoritatile locale si a precizat ca a discutat cu premierul si cu ministrul Finantelor un mecanism de compensare a…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- Infiintarea spitalului regional reprezinta prioritatea zero a judetului Constanta Ieri, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania UNCJR , presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, a reiterat urgenta infiintarii acestui tip de unitate…

- "Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, a participat astazi la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania. Premierul Vasilica Viorica Dancila a precizat ca intrunirea de astazi reprezinta un reper important in dialogul administratie locala, administratie…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata la finalul anului 2019, el afirmand ca doar Romania mai are un sistem centralizat. Acesta a mai precizat ca "in afara de DNA,…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, spune premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus ca exista un proiect de descentralizare - Liviu Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca vrea introducerea posibilitatii utilizarii excedentului bugetar si pentru finantarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corectiilor financiare si sentintelor judecatoresti…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a anunțat, miercuri, dupa ședința PSD, ca șefii de CJ se vor reuni joi la Parlament, urmând sa participe și premierul Viorica Dancila, dar și mai mulți miniștri.

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Cea de-a patra ediție a targului ARpicultura, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, va avea loc in 24 și 25 februarie la Expo Arad. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 – oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum. „Astazi, mierea…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, în perioada 13 - 15 februarie a.c., într-o vizita oficiala în municipiul Bucuresti, România. Programul vizitei la Bucuresti a primarului general interimar al municipiului Chisinau, Silvia…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- IT-iștii clujeni le fac strategie de fonduri europene autoritaților din București Programele de finanțare au o lipsa de predictibilitate a lansarilor in Romania, dar nu exista nici un calendar ferm, nenegociabil pentru lansarea tuturor apelurilor, macar cu 1-2 ani in avans, susțin reprezentanții…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- Un accident cumplit a avut loc langa Focsani. O doctorita care se afla la volan a pierdut controlul masinii si s a rasturnat in sant. In autoturism se afla si copilul ei care a fost ranit in urma accidentului, relateaza Romania TV.Accidentul s a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea.…

- O analiza a noului program de Guvernare si componenta nominala a noului Guvern ne demonstreaza faptul ca judetul Valcea este, si de aceasta data, uitat de decidentii PSD de la nivel central. De parca nici nu ar exista, judetul Valcea nu este mentionat nici macar o data in cele 278 de pagini ale Programului…

- Hotelul Concordia din Bucuresti, edificiul de patrimoniu care a gazduit momentul istoric de la 24 Ianuarie 1859, este in stare avansata de degradare. In tot acest timp, alesii Romaniei serbeaza cu mare fast Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- Premierul Tudose i-a indemnat pe președinții Consiliilor Județene din țara sa ceara sprijinul guvernului pentru dotarea unitaților medicale pe care le au in subordine. Mesajul premierului a venit in contextul semnarii contractelor pentru mai multe aparate de imagistica medicala. Premierul Tudose ii…

- Marian Oprișan și-a facut un obicei din a lipsi de la ședințele de Consiliu Județean pe care il conduce și a sta pe la București pentru a participa la diverse lupte de culise in PSD. Așa face și astazi, cand este programata o ședința extraordinara de CJ la Focșani. Alaturi de alți baroni locali, Oprișan…

- Romanca Gabriela Dramba a ajuns sa fie nevasta unui președinte canibal dupa ce dictatorul Nicolae Ceaușescu a vandut-o acestuia. Fostul presedintele Republicii Centrafricane, Jean-Bedel Bokassa, a fost un personaj extrem de controversat, fiind acuzat de canibalism. In anul 1973, Bokassa a vizitat Romania…