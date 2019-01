Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea atrage atenția asupra a doua valori ce trebuie readuse, in 2019, in prim-planul vieții politice romanești. Președintele PSD iși exprima convingerea ca Romania iși va gasi resursele ce au facut-o mare și puternica. "Unirea de la 1859 a Principatelor Romane Moldova si Tara Romaneasca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, ca politica romaneasca are nevoie de valori precum „curaj național” și „inteligența diplomatica”.„Unirea de la 1859 a Principatelor Romane Moldova și Țara Romaneasca a fost un act de curaj național și de inteligența diplomatica…

- Curajul national si inteligenta diplomatica sunt valori care trebuie readuse in prim-planul vietii politice romanesti din prezent, afirma presedintele Camerei Deputatilor si liderul PSD, Liviu Dragnea, intr-un mesaj transmis de Ziua Unirii Principatelor. "Unirea de la 1859 a Principatelor…

- Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti, afirma presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr-un mesaj adresat de Ziua Culturii Nationale. "Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti; ea se imbogateste cu fiecare voce care isi gaseste ecou…

- "Dragnea si Iordache, oficial revocati de la sefia Camerei Deputatilor. Avem, in sfarsit, documentul oficial care atesta revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si a lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte al aceluiasi for. Cand toata lumea e preocupata…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, pe intreaga perioada a lunii ianuarie.„Pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2019, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte…

- Am incercat sa am o abordare cat mai neutra, ca lucrurile se vor rezolva, ca nu avem nicio problema din punct de vedere al majoritatii, dar cred ca trebuie mai multa responsabilitate din partea celor care astazi s-au implicat in acel joc de teatru din Parlamentul Romaniei. (...) Nu cred ca este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…