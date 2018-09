Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea la Antena 3, ca exista un plan clar pentru ca Guvernul sa cada pana la finele acestui an. Totul in contextul in care Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Preluarea…

- Razvratitii din PSD il ameninta pe Liviu Dragnea ca vor bloca activitatea parlamentara, in timp ce liderul PSD o ameninta pe Firea ca-i dinamiteaza majoritatea in Consiliul General al Capitalei, sustin surse din conducerea partidului pentru „Adevarul“. Unii lideri din teritoriu, care iarna trecuta il…

- Deputatul PSD Botosani, Razvan Rotaru, a declarat, vineri seara, ca victoria de care se bucura Liviu Dragnea dupa sedinta CEx este una de scurta durata si ca pana de sarbatori, Dragnea va pica. „Nu va ajunge sa traiasca sarbatorile alaturi de Irina”, a spus Rotaru.

- Liviu Dragnea a facut o declarație de presa la finalul CEx al PSD ”Imi cer scuze de la Mircea Badea, nu am reușit sa incheiem ședința așa cum a spus el. S-au spus pareri, puncte de vedere, controverse,...

- Analistul a apreciat modul in care Gabriela Firea a reușit sa transforme infrangerea in victorie. "Dragnea a caștigat batalia din seara asta, insa am vazut un om politic autentic in acest moment: doamna Gabriela Firea. Sa le dai cuvantul greilor partidului, Țuțuianu, Neacșu. Sa le spui "acum tu,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a construit cu migala, spun surse din partid, o strategie de contracarare a celor ce-l vor demis. El a strans mai multi lideri PSD in biroul sau de la Camera Deputatilor, pentru a-si pregati victoria in sedinta CEx de vineri. Surse politice citate de Romania TV afirma…

- Liviu Dragnea nu exclude o candidatura la Cotroceni, liderul Partidului Social Democrat (PSD) susținand duminica seara, pe 5 august, la „Sinteza zilei”, posibilitatea de a fi candidatul PSD la alegerile din 2019 și susține ca din aceasta cauza președintele Klaus Iohannis „a dat ordin pe unitate” sa-l…

- Mircea Badea a povestit in emisiunea ”In Gura Presei” ce i-a spus lui Liviu Dragnea, miercuri, cand s-au intalnit pe holurile Antena 3, dupa interviul președintelui PSD la ”Sinteza Zilei”.„M-am intalnit pe hol, un minut, cu Liviu Dragnea dupa ce a plecat de la Sinteza Zilei. Au fost și alte…