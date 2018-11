Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a decis excluderea din partid a secretarului general Marian Neacșu și a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu. Liviu Dragnea face declarații dupa ședința conducerii social-democraților.

- Social-democrații din Comitetul Executiv al PSD au votat, luni, excluderea din partid a șefului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, și a secretarului general, Marian Neacșu. ”Noi, și in scrisoarea pe care am facut-o publica acum o luna și in orice prilej in care am discutat cu cei 28 de colegi care…

- Marian Oprisan a cerut, luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, excluderea din PSD a lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu, potrivit Antena 3.Liviu Dragnea susținea, inainte de sedinta, ca partidul va incheia socotelile cu cei care au uneltit impotriva guvernului PSD.

- Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va fi dat afara din PSD de Liviu Dragnea la Comitetul Executiv de luni, alaturi de Marian Neacsu, Adrian Tutuianu a spus ca nu stie despre acest lucru. Daca va fi exclus, Tutuianu spune ca nu va pleca din PSD. "Am vazut ca sunt colegi mai inflamati,…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca nu va pleca din PSD, chiar daca va fi dat afara de presedintele partidului, si a adaugat ca are sprijinul colegilor din organizatia Dambovita si celor care au semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus, joi, ca unii președinți de organizații județene cer "vehement" excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu pentru "declarații nelalocul lor". Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri, ca nu știe cand va fi ședința Comitetului Executiv…

- În urma apariției mai multor înregistrari în care senatorul Adrian Țuțuianu îi critica pe mai mulți miniștri, dar și pe liderul Liviu Dragnea, primarii Partidului Social Democrat din județul Dâmbovita au semnat o

- Joi seara, 20 septembrie 2018, președintele PSD Ialomița, Marian Neacșu, a convocat Biroul Executiv Județean. Ședința, destul de scurta, a statuat ceea ce mai toți membrii social-democrați observasera de ceva timp: opoziția secretarului general al PSD, Marian Neacșu, fața de liderul Liviu Dragnea. Cu…