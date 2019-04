Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi cele doua teme care vor fi supuse referendumului din 26 mai, cand vor avea loc si alegerile pentru Parlamentul European. le doua teme ale referendumului se refera la interzicerea aministiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si la interzicerea adoptarii…

- Șerban Nicolae a critcat dur discursul președintelui Klaus Iohannis in care au fost facute publice și temele propuse pentru referendumul din 26 mai. ''Am transmis Parlamentului scrisoarea privitoare la cele doua probleme de interes național, care vor fi supuse consultarii in timpul referendumului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a transmis, joi, Parlamentului temele care vor fi supuse consultarii populare in cadrul referendumului din 26 mai. ‘Astazi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes national care vor fi supuse consultarii populare in cadrul…

- Președintele Klsus Iohannis a anunțat joi cele doua teme care au fost transmise Parlamentului ca fiind de interes național și urmeaza sa fie puse in discuție la referendumul din 26 mai: interzicerea OUG pe justiție și interzicerea amnistitiei și grațierii pentru fapte de corupție.Citește și:…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a oferit marți o prima reacție dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca va adresa Parlamentului o noua consultare care largește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face "mai eficient și mai puternic".„Am vazut și eu toata dezbaterea din spațiul public.…

- Iohannis a anunțat oficial convocarea Referendumului pe Justiție pentru 26 mai. Președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca referendumul pentru Justiție va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Iohannis nu a precizat care va fi intrebarea de pe buletinul de vot de la referendum,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat sambata, in discursul sustinut la conferinta judeteana a social-democratilor din Caras-Severin, pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca acesta nu a facut ”absolut nimic” in cei patru ani de mandat care sa fi ajutat Romania sau pe romani. ”Ce-a…

- Social-democrații l-au acuzat, vineri pe Klaus Iohannis de minciuna, dupa ce șeful statului a criticat bugetul pe 2019 și a sesizat Curtea Constituționala cu privire la aceasta lege trimisa la priomulgare.”Iohannis minte! Tot ce a spus despre bugetul propus de PSD+ALDE este o minciuna”, se…