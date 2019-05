Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat dupa ce l-a vizitat pe liderul PSD la Penitenciarul Rahova, ca starea lui de spirit este una pe care o are oricine intr-o astfel de situație, subliniind ca este „un om minunat” și nu se aștepta la o condamnare, pentru ca se considera nevinovat.„Greu…

- Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive. Pe tot drumul, dar și la intrare in penitenciar, a fost urmarit de protestatari, care l-au huiduit. Cineva a aruncat cu hartie igienica in mașina, iar pe mașina…

- Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive. Pe tot drumul, dar și la intrare in penitenciar, a fost urmarit de protestatari, care l-au huiduit. Cineva a aruncat cu hartie igienica in mașina, iar pe mașina…

- Adrian Nastase a afirmat luni, pe blog, ca îi pare rau pentru ceea ce îndura Liviu Dragnea, mai ales ca știe ce înseamna „umilința unei condamnari”. Fostul premier a precizat ca Dragnea ar fi trebuit sa demisioneze de la șefia PSD dupa scorul „umilitor” la alegerile…

- Premierul Viorica Dancila a ținut o declarație de presa, inconjurata de mai mulți lideri PSD, in timp ce Liviu Dragnea era in drum spre Penitenciarul Rahova. „Uman vorbind este o drama atat pentru el ca persoana cat și pentru familia lui. In calitate de colegi de partid suntem alaturi de el. Vreau sa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Penitenciarul Rahova. El a fost preluat de politisti de acasa si dus la inchisoare. Liviu Dragnea a creat o diversiune inainte: a semnalat ca a decis sa se predea singur si a pus presa pe urmele unei alte masini pentru a nu fi filmat cand paraseste casa.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Guvern, ca este discutabila ideea inghețarii taxei pe proprietate pana in 2040, așa cum a propus recent liderul PSD Liviu Dragnea.„Romania este pe un loc foarte jos intr-un clasament europen privind taxa…

- Liviu Dragnea si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri, la Senat, un proiect de modificare a Legii privind Statutul BNR, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur, iar azi partidul vine cu explicatii pe marginea acestui subiect.