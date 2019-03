Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca le va raspunde "pe masura" tuturor partidelor politice aflate in Opozitie si care au devenit...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat sambata, in discursul sustinut la conferinta judeteana a social-democratilor din Caras-Severin, pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca acesta nu a facut "absolut nimic" in cei patru ani de mandat care sa fi ajutat

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…

- Presedintele PSD s-a deplasat, sambata, la Caras Severin, filiala unde s-au inregistrat mai multe demisii, in ultima perioada, in frunte cu deputatul Ioan Mocioalca, liderul organizatiei. Liviu Dragnea a inceput deja precampania pentru alegerile europarlamentare, cu promisiunea construirii unui drum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sosit, sambata, la Resita, pentru a participa la Conferinta judeteana de alegeri a PSD Caras Severin, el fiind intampinat cu huiduieli de un grup de cativa zeci de protestatari, in timp ce social democratii caraseni l au aplaudat, informeaza Agerpres.roDe asemenea,…

- Președintele PSD a sosit, sambata, la Reșița, pentru a participa la conferința județeana de alegeri a PSD-Caraș-Severin. Liviu Dragnea a fost intampinat cu huiduieli de un grup de zeci de protestatari, in timp ce unuii dintre simpatizanții social-democrați l-au aplaudat. Doi dintre protestatari au venit…

- Liviu Dragnea a declarat, sâmbata, la alegerile pentru șefia PSD Caraș-Severin, ca i-a îndemnat pe social-democrații de acolo „sa faca politica pentru oameni” și nu pentru interese personale sau gaști. Liderul PSD și-a exprimat aprecierea pentru Luminița Jivan, candidat la șefia…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a comentat declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, referitoare la performantele economice ale guvernarii sub partidul pe care-l conduce. Liberalul l-a comparat pe Dragnea cu Nicolas Maduro, presedintele controversat al Venezuelei.