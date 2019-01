Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca PIB-ul Romaniei a inregistrat in anul 2018 o crestere de 25% fata de 2016. "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…

- Președintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica pe Facebook, ca țara noastra a imprumutat peste 11 miliarde de euro, in ultimele 11 luni, iar in acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidențiabilul și "ministrul discoteca", in campania electorala.Citește și: Ecaterina…

