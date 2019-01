Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca PIB-ul Romaniei a inregistrat in anul 2018 o crestere de 25% fata de 2016. "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in…

- Liviu Dragnea a postat duminica seara, pe pagina de Facebook, un mesaj cu privire la cifrele anului 2018 in privința veniturilor la bugetul de stat și a PIB-ului Romaniei. "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fața de anul 2016,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, pe pagina personala de Facebook, cifrele care stau la baza Bugetului pe anul 2019. Dragnea arata ca sunt cele mai mari creșteri din istorie, in doi ani consecutivi.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, ca a solicitat premierului Viorica Dancila demiterea presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ionut Misa. "ANAF trebuie să-şi schimbe radical comportamentul în economie", a spus ministrul. În luna…

- Bugetul de stat pentru 2019 depaseste pentru prima data 1.000 de miliarde de lei, Produsul Intern Brut fiind estimat la 1.022 miliarde de lei, iar anul viitor va fi unul al investitiilor, afirma ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Facem istorie. Avem circa 1.022 miliarde PIB estimat pentru anul…

- Președintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica pe Facebook, ca țara noastra a imprumutat peste 11 miliarde de euro, in ultimele 11 luni, iar in acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidențiabilul și "ministrul discoteca", in campania electorala.Citește și: Ecaterina…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…