- Pachetul de legi privind achizitiile publice va fi gata pana la 15 aprilie, a declarat joi, la Focsani, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, mentionand ca, in prezent, din cauza procedurilor, investitiile in Romania se desfasoara cu dificultate si se intra intr-un blocaj.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.…

- Fostul premier Victor Ponta continua atacurile la adresa actualului lider PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuza ca a „teleormanizat” toata România.Acesta a spus într-o postare pe o rețea de socializare ca, în prezent, criteriile dupa care sunt aleși…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numarul total de cazuri de rujeola confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX. Europarlamentarul Catalin Ivan…

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Europarlamentarul Catalin Ivan iese la atac! In cadrul unui interviu acordat Adevarul Live, fostul social-democrat a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat ca Liviu Dragnea ar fi „unul dintre cei mai corupti politicieni“."Doamna…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Timmermans a afirmat ca in ultimii 20 de ani Romania a obținut foarte multe in ceea ce privește independența justiției și a explicat ca s-au obținut multe lucruri de la aderare și datorita MCV. „E ca și cum ați fi alergat la un maraton, iar acum sunteți la ultima suta de metri. Mesajul meu e sa alergați…

- Loviți in plin de vremea siberiana, romanii vor avea parte de o surpriza neplacuta și in cutiile poștale. Gerul din aceste zile se va simți și in facturi. Centralele si caloriferele functioneaza la capacitate maxima din cauza gerului și se vede in consumul de energie si de gaze. Avem deja valori-record…

- Lâna de oaie este folosita de un om de afaceri din Bistrița-Nasaud pentru a izola casele deconstruite din lemn, la munte. Dupa mai mulți ani de cercetari, Emil Iugan a adus pe piața produsul revoluționar. Emil Iugan, un om de afaceri din Bistrița-Nasaud, a reușit sa creeze un produs ecologic…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca mai mulți secretari de stat ai ALDE iși vor pierde funcțiile dupa ce au fost evaluați. In acest context, organizatia ALDE Arges, prin presedintele sau, Simona Bratulescu, a anuntat ca nu are nici un fel de emotie in ce priveste omul trimis la Bucuresti, respectiv…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- Primele alegeri locale, din Romania, dupa Revoluția din decembrie 1989, au avut loc in februarie 1992, in zilele de 9 și 23 februarie, fiind, totodata, primele alegeri locale libere dupa mai bine de jumatate de secol, conform Agerpres.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are un un sistem de achizitii publice curat si transparent. "Peste jumatate din activitatea…

- Primaria Bengești-Ciocadia inregistreaza datorii mari de la cetațenii care nu iși platesc la timp taxele și impozitele locale. Victor Geogia, primarul localitații susține ca cele mai multe datorii provin din amenzile neincasate, respectiv peste 300.000 de lei. Edilul afirma ca cele mai mari datorii…

- La un an de la adoptarea in miez de noapte a celebrei OUG 13, principalii actori sunt inca pe scena politica, chiar daca au provocat cel mai mare protest din Romania de dupa Revolutie. Dragnea l-a dat jos pe Grindeanu pentru nesupunere, dar tot Dragnea i-a oferit ulterior o sinecura. Fostul ministru…

- Unul dintre subiectele care apare constant pe agenda publica din Romania ultimilor ani este nevoia unei reforme de substanta a administratiei publice centrale si locale. Intr-o lume aflata intr-o continua schimbare, administratia din Romania nu este nici pe departe adaptata nevoilor economice sau…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- “In urmatoarea perioada, Comisia pentru Fonduri Europene va demara o strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania) pentru a convinge noul guvern ca este absolut necesar ca macar 25% din fondurile europene sa fie direcționate inspre administrațiile…

- Liderii PSD și-au luat un ragaz de cinci zile pentru negocieri interne in vedere stabilirii listei cu miniștrii Cabinetului Dancila. Oficial, lista va fi adoptata in ședința Comitetului Executiv Național de luni, 22 ianuarie. Neoficial, luni va fi doar o formalitate, pentru ca „jocurile” se fac in…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…