- Fondul Suveran de Investitii va fi infiintat prin ordonanta de urgenta, care va fi adoptata saptamana viitoare de Guvern, a declarat vineri seara presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul intalnirii coalitiei de guvernare. "Am convenit forma finala. (...) Noi credem ca este un cadru care elimina orice…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in ședința de Guvern de saptamana viitoare va fi adoptata OUG pentru inființarea Fondului Suveran de Investiții.”OUG pentru Fondul Suveran de Investiții are forma finala, mai sunt mici rafinamente de facut. Avand forma finala, in prima…

- Liderii coalitiei de guvernare s au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019, scrie Agerpres.ro. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera,…

- Intalnire importanta, vineri, a coalitiei PSD-ALDE, pe tema rectificarii bugetare. Ministrul Eugen Teodorovici a fost chemat de presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru a prezenta situatia bugetului. Discutiile apar in contextul tensiunilor dintre Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca ministrul Energiei, Anton Anton, iși va da avizul pe ordonanța care prevede inființarea Fondului Suveran de Investiții atunci cand proiectul va fi bine pregatit, adaugand ca pe 29 octombrie vine la București persoan care conduce FSDI polonez."O…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca Ordonanta de Urgenta 6/2016 emisa de Guvernul Ciolos va fi respinsa in Camera Deputatilor cel mai tarziu saptamana viitoare, potrivit Agerpres. In alta ordine de idei, Dragnea a mentionat ca PSD intentioneaza sa declanseze o actiune de strangere de…

