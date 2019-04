"Am vazut in ultimele zile, in ultimele luni, oficiali de la Bruxelles care tot cearta Romania, dar eu le pun o intrebare: Au ajutat tara asta cu ceva? Ne cearta pentru nimic, ne cearta pentru ceva ce nu am facut. Tot vorbesc despre aceste temeri. Dar de ce? De ce nu sunt si ei interesati cumva care sunt efectele guvernarii PSD pentru viata oamenilor? Puterea de cumparare a crescut. E ceva mai grav, cred ca le pasa si poate nu le place", a spus Dragnea.

El a mai sustinut ca acestia ar fi suparati in legatura cu legea privind exploatarea gazelor din Marea Neagra.

"Cand vor pleca…