- O remaniere guvernamentala a ministrilor din partea PSD va avea loc in cadrul unui CExN care va fi organizat dupa referendumul pentru redefinirea familiei, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea. "In ceea ce priveste remanierea, i-am consultat pe colegii mei cand cred ca este bine sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica, posibilitatea ca, pana cel tarziu la inceputul lunii octombrie, sa fie facuta o remaniere a Guvernului. El a declarat, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila va face, pana atunci, o evaluare a tuturor ministrilor, iar conducerea PSD va decide…

- Liviu Dragnea susține ca sunt probleme la anumite ministere, precizand ca evaluarea miniștrilor trebuie sa se incheie cu o remaniere. Liderul PSD a precizat ca o decizie va fi luata cel tarziu la inceputul lunii octombrie."Cred ca intr-un termen relativ scurt, doamna prim-ministru, am vorbit cu dansa…

- Viorica Dancila, aflata in vizita la Topoloveni, a precizat ca a inceput o evaluare a miniștrilor. Premierul spune ca este interesata daca miniștrii au indeplinit promisiunile din programul de Guvernare. Dancila a lasat sa se ințeleaga ca ar putea urma o remaniere guvernamentala. Viorica Dancila, aflata…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca la intrunirea social-democratilor, in perioada 31 august - 2 septembrie, la Neptun, se va face si o evaluare a ministrilor. Este posibila si o remaniere, desi acest lucru depinde de Dancila, sustine Dragnea."Nu stiu daca va fi o remaniere, dar discutii…

- Viorica Dancila iși face bilanțul primelor șase luni de guvernare. Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un avertisment catre miniștri, și anume sa comunice mai mult, iar acest lucru urmeaza sa se faca in perioada urmatoare. Despre o posibila remaniere guvernamentala, Liviu Dragnea a afirmat ca in coalitia…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Opinia premierului conteaza cel mai mult in subiectul remanierii, potrivit lui Liviu Dragnea. "Despre remaniere se poate vorbi in mod serios cand se discuta cu primul ministru in coalitie. Abia dupa aia se poate discuta in mod serios. Asa ca se discuta in piata... nu are foarte mare importanta.…