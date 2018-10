Stiri pe aceeasi tema

- "Țin sa o felicit pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestația de azi, pentru poziția pe care a avut-o și pentru demnitatea cu care a aparat poziția și imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit și dezbaterea din comisia LIBE și am urmarit și intervențiile de astazi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-ar fi sunat, in cursul zilei de azi, pe Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dupa discursul avut de oficialul european in comisia LIBE și atacurile in rafala la adresa Romaniei.Surse citate de Antena 3 susțin ca Liviu Dragnea a fost cel care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, dupa intalnirea de la Strasbourg cu premierul Viorica Dancila si cu Frans Timmermans, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene nu a adus reprosuri Romaniei si ca tara noastra nu e in pericolul activarii articolului 7 al Tratatului UE.

- Un nou atac la Bruxelles si la instituiile europene. Vicepremierul Paul Stanescu afirma ca „nu trebuie sa se amestece cineva in treburile interne ale unei tari” atunci cand alesii cetatenilor au votat niste legi ale justitiei considerate de CCR ca fiind constitutionale. Reprezentantul Executivului a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al…