Liviu Dragnea: Nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei. Toader, un om de buna credinta

Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat…

- "Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, stiu pozitiile unor colegi. Dar asta nu este un subiect care sa fie decis asa, decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Eu il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna credinta, un profesionist, un om serios si cred…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmând ca atunci când ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu este dezamagit de intarzierea si pozitia adoptata de ministrul Justitiei, Tudor Toader, cu privire la raportul referitor la DNA, el adaugand ca il considera in continuare pe acesta "un om de buna credinta" si "un profesionist". "Eu nu sunt dezamagit…

- „Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei. Stiu pozitiile unor colegi, dar acesta nu este un subiect care sa fie asa decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna-credinta, un profesionist, un om cu expertiza serioasa,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose, informeaza ...

- Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova a decis marti suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma unei sesizari depuse de catre Partidul Democrat. Este a doua oara cand lui Dodon i se suspenda aceste atributii, in ultimele patru luni. Curtea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- „O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (…) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Dragnea a precizat…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, a atras atenția asupra faptului ca Liviu Dragnea trateaza legile justiției ca și cum ar fi moșia sa personala din Teleorman și a anunțat o serie de acțiuni ale tineretului liberal in contextul actual:“Este regretabil ca Liviu Dragnea trateaza legile…

- "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin (6), statul se indreapta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, se arata intr un comunicat transmis de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- La doar o zi dupa palma primita de la Departamentul de Stat al SUA de liderii coalitiei de guvernare, pe tema asaltului asupra Justitiei, primii oameni din stat dupa presedintele Iohannis - , seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea

- Plic suspect primit la comisia juridica, in timpul dezbaterii legilor justiției. Președintele comisiei speciale pentru modificarile aduse legilor din justiție, Florin Iordache a declarat ca el nu a vazut, personal, plicul, și nu știe ce este in el, dar ca a solicitat staff-ului comisiei sa verifice.…

- UPDATE 18,00: Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ajuns marți seara la DNA, unde procurorii l-ar putea anunța ca i se pune sechestru pe avere, informeaza Agerpres. La intrarea în cladire, Dragnea a fost primit atât cu aplauze din partea susținatorilor,…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau spune ca mitingurile PSD nu ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat, pentru ca ele necesita si prezenta parlamentarilor, iar acestia trebuie sa fie prezenti in legislativ pentru a finaliza legile justiției. „Am discutat si discutam tot timpul si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, referitor la sechestrul pus de DNA pe averile persoanelor implicate in dosarul Tel Drum, ca este folosit ca mijloc pentru a bloca modificarea legilor justitiei, spunand ironic ca urmeaza, probabil, sechestru pe...

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre scandalurile interne din era post-Nicusor Dan, despre relatia cu Dacian Ciolos si despre legile Justitiei pe care PSD se pregateste sa le adopte pe repede-nainte.

- Social-democrații vor ca legile justiției sa fie aprobate de Parlament în maximum trei saptamâni. Unul dintre subiectele delicate îl reprezinta definirea abuzului în serviciu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, în acord cu baronii locali ai partidului, …