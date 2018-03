Liviu Dragnea: Nu am fost la ziua niciunui sef din SRI si nici nu am taiat vreun porc la SRI

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat, dupa sedinta PSD, ca nu a negat niciodata ca ar participat la anumite evenimente ale SRI, cum ar fi Ziua Nationala sau Ziua SRI, dar a mentionat ca nu a taiat niciodata un porc la SRI.

- O ancheta a fost deschisa dupa ce pe retelele de socializare a devenit virala o fotografie în care se vede cum un barbat caruia i-a foat amputat un picior este fortat sa-si sprijine capul tocmai pe membrul taiat, fiind folosit pe post de perna.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- In loc sa repare prin OUG 91/2017 acolo unde a stricat anul trecut prin adoptarea legii salarizarii ”neunitare”, majoritatea PSD-ALDE a ramas restanta cu inca o promisiune neindeplinita. rin romDeși pe toate canalele de comunicare reprezentanții PSD-ALDE, in frunte cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Un șofer care circula cu o mașina sambata dimineața prin Cluj-Napoca a ajuns in rondoul din sesnul giratoriu din cartierul Maraști. In jurul orei 3,30, dupa o petrecere pe cinste, barbatul in varsta de 29 de ani, din Turda, s-a urcat curajos la volanul autovehiculului, o Skoda Octavia. Pe drumul dinspre…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Liviu Dragnea are trei obiective mari la Congresul extraordinar al PSD, potrivit unor surse din partid citate de Hotnews.ro. Primul este reconfirmarea in functia de presedinte inainte de sentinta din dosarul angajatelor la Girectia Copilului Teleorman.

- Florin Tripa: „Culmea, la aceste intalniri, vicele Balcea și sindicaliștii vor dezbate situația salariilor din sectorul bugetar. Iar toata aceasta dezbatere se organizeaza in curtea lui Marinel Cionca, unul dintre parlamentarii de trista amintire ai PDL, care a votat cu doua maini taierea salariilor,…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National al partidului, ca 27 de secretari de stat vor fi inlocuiti, iar in doua sau trei cazuri se vor mai purta discutii....

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu „vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid”. „Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau”,…

- Zi de foc miercuri la PSD! Mai exact, o ședința a Comitetului Executiv Național (CExN) al PSD are loc, miercuri. Astfel, social-democrații vor evalua activitatea secretarilor de stat. Totodata, s-ar putea discuta despre scandalul care vizeaza Direcția Naționala Anticorupție (DNA).

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste marti pentru a stabili o data la care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie audiat cu privire la acuzatiile lansate de el referitoare la Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat era considerat de social-democrati, in septembrie 2016, o masura care „afecteaza siguranta nationala”. Presedintele PSD Liviu Dragnea o numea „o bazaconie”, Codrin Stefanescu vorbea de „anihilare” si „tradare de tara”, iar Liviu Pop spunea ca „afecteaza…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Pesediștii au taiat 45 de milioane de euro din bugetul județului nostru, banii de investiții in drumuri, spitale și școli. Acum taie și banii familiilor aradene”, spune consilierul PNL Razvan Cadar. Care, ironic, continua: „Nu vrem sa fim, totuși, incorecți! Nu toți vor primi bani mai puțini. Parlamentarii…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. De scaderile salariale vor fi afectați anumite categorii de bugetari. Unul dintre cei care vor avea salariul taiat este președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu"."(Dragnea) nu spune niciodata nimic…

- Toaletele renovate dintr-o școala au fost inaugurate cu mare fast, la Piatra Neamț, chiar de catre primarul orașului. Reprezentanții unitații de invațamant au organizat festivitatea inaugurarii toaletelor inclusiv cu momentul

- Cearta la betie cu final neasteptat in satul Discova, raionul Orhei. Un tanar de 21 de ani a ajuns la spital, dupa ce cumnatul sau, in varsta de 23 de ani, i-a taiat o parte din ureche cu toporul.

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza o serie de acuzații extrem de dure la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. „Agenda lui Liviu Dragnea a fost permanent una personala și ascunsa”, susține Catalin Ivan. „Cateva argumente care sustin ideea ca Liviu Dragnea a avut…

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat in intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid. Duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a sustinut ca liderul partidului,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia sa inceteze imediat disputele politice, sa gaseasca o cale de colaborare si sa isi asume urgent principiile acestei colaborari, aratand ca agenda inceputului de an este dominata de tensiunile…

- PSD sta pe un butoi pulbere, dupa ruptura dintre președintele Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Deși niciunul nu o recunoaște, intre cei doi exista un conflict, pe cale sa fie tranșat in Comitetul Executiv de luni. Intre timp, un lider important din PSD iși afirma sprijinul pentru tabara Tudose-Ciolacu,…

- ​Presedintele PSD, Liviu Dragnea, forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit surselor,…

- Liviu Dragnea si a continuat, vineri, turneul in Moldova - dupa Suceava, liderul social-democrat a participat in aceasta dupa-amiaza la sedinta Comitetului Executiv al Organizatiei Judetene a PSD Bacau, care a avut loc la Centrul de Afaceri si Expozitii. Acesta s-a ascuns insa de ochii numerosilor jurnalisti…

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- Liviu Dragnea nu a avut succes în turneul lui din Moldova. Potrivit unor surse Realitatea Tv, întâlnirea dintre seful PSD si liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost un esec total.

- Dupa infrangerea de etapa de luni, inregistrata in CEx, cand mai multi baroni s-au impotrivit in mod concertat pentru prima oara in mandatul sau, solicitand restructurarea din temelii a cabinetului Tudose si convocarea congresului extraordinar, Liviu Dragnea declanseaza o contraofensiva de proportii…

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD, Liviu Dragnea capata amploare pe zi ce trece. Miercuri seara, Mihai Tudose a vorbit despre relația sa cu serviciile secrete și a trimis sageți categorice spre Liviu Dragnea, atacandu-l pe liderul PSD in replici acide.

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, pare de neoprit. Miercuri seara, Tudose a vorbit despre relatia sa cu serviciile secrete, trimitand sageti evidente spre Dragnea. "Eu m-am cam saturat de tot felul de abtibilduri din astea (n.r. - de securist si comunist). (...) Eu…

- Premierul Mihai Tudose vorbește despre relația sa cu serviciile, dupa ce a fost acuzat in mai multe randuri ca ar fi „omul SRI”. Tudose il ataca pe Liviu Dragnea, facand referire la informațiile ca liderul PSD taia porcul alaturi de liderii SRI și le cara sticle de vin. Anterior, Tudose sugerase…

- Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, potrivit surselor citate, si l-a anuntat ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-ar fi…

- Doi frati din Argel au taiat ilegal mai multi arbori dintr-o padure situata pe raza Ocolului Silvic Moldovita, dar au fost prinsi chiar inainte de a scoate materialul lemnos din padure. Furtul s-a petrecut ziua in amiaza mare, iar fratii Pavel si Gheorghe Oblezniuc au recunoscut imediat ca au taiat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a dat "semnale" presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Laura Kovesi.

- Politist atacat cu maceta in fata unui club din Arad, in Ajun de Craciun. Incidentul grav a avut loc duminica dimineața, 24 decembrie. Agentul se afla in timpul liber. Atacatorii sunt la politie pentru cercetari. Agentul in varsta de 32 de ani, angajat al postului de politie din Vladimirescu, era in…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…