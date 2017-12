Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca, desi a solicitat, nu are inca acces la dosarul Tel Drum, in care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…

- Consiliul Judetean Teleorman recunoaste oficial acum ca nu a mai incercat sa recupereze pierderile in urma corectiilor financiare de 25% din lucrarile efectuate de firma Tel Drum, in 2009-2011, decise de Comisia Europeana in cazul unor nereguli. Motivul este ca penalitatile pentru lucarile din mandatul…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- In dosarul Tel Drum, presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa mențina sechestrul pe averea lui Liviu Dragnea. Judecatorii au respins contestația depusa de președintele PSD impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul „Tel Drum”. In aceeași speța, instanța a menținut sechestrul pus de procurori pe averea…

- Avocata Maria Vasii, care il reprezinta in instanța pe liderul PSD Liviu Dragnea, spune ca, la perchezitiile din vara, pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al președintelui Camerei Deputaților, iar in dreptul acestuia…

- Direcția Naționala Anticorupție precizeaza, intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, ca a trimis notificari catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice și catre Consiliul Județean Teleorman, pentru ca aceste instituții sa se constituie parți civile cu privire la prejudiciul invocat…

- Noi audieri in dosarul Tel Drum, in care procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare pe șeful PSD, Liviu Dragnea. Potrivit avocaților, in fața anchetatorilor va da explicații fostul prefect de Teleorman, Teodor Nițulescu, informeaza Realitatea Tv.Fostul prefect de Teleorman, Teodor Nițulescu,…

- Șeful Executivului a declarat, luni, raspunzand unei intrebari, ca are incredere in Oficiului European pentru Combaterea Fraudelor (OLAF). Investigațiile acestei institutii europene au stat la baza acuzatiilor formulate de DNA la adresa presedintelui PSD Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum . Intrebat…

- Liviu Dragnea este acuzat de cinci infracțiuni intr-un dosar cu afaceri ale firmei Tel Drum. Dosarul e cu adevarat unul greu: el a fost constituit in urma unei sesizari facute nu de catre autoritați romanești, ci de Oficiul European Antifrauda (OLAF). Sesizarea a fost transmisa de OLAF la data de 30…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Direcția Naționala Anticorupție in dosarul Tel Drum, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Inalta Curte de Casație și Justiție o contestație impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul Tel Drum. Contestația a fost înregistrata vineri și urmeaza ca instanța sa stabileasca un termen…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a contestat la ICCJ sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in dosarul Tel Drum, instrumentat de DNA. Avocatul lui Dragnea, Maria Vasii, a precizat ca procurorul nu ar fi avut dreptul sa ia masuri asiguratorii din moment ce nicio institutie nu a cerut recuperarea vreunui…

- Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme și conturi deținute de Liviu Dragnea. Masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului din dosarul Tel Drum, estimat la peste 127 de milioane de lei, conform...

- ”Nu mi-a placut ce am vazut in fata DNA (...) Nu vreau sa vad grupuri de cetateni care practic unii il sustin pe Dragnea, altii sunt contra lui Dragnea. Prezenta celor care sunt impotriva lui Dragnea se datoreaza faptului ca domnul Dragnea de fiecare data cand s-a prezentat, fie la DNA, fie la ICCJ…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, referitor la sechestrul pus de DNA pe averile persoanelor implicate in dosarul Tel Drum, ca este folosit ca mijloc pentru a bloca modificarea legilor justitiei, spunand ironic ca urmeaza, probabil, sechestru pe...

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul din dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, poate fi recuperat in cazul in care acuzatiile vor fi confirmate si pedepsite de judecatori. In dosar sunt urmarite mai multe persoane, dar in ceea ce il privește pe Liviu Dragnea, conform ultimei…

- In timp ce Parlamentul a prins avant in demersul de modificare a legilor justiției, Direcția Naționala Anticorupție calca și ea accelerația in dosarul Tel Drum, in care principalul vizat peste Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților.Surse juridice precizeaza pentru STIRIPESURSE.RO…

- Dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub acuzare Liviu Dragnea, continua sa provoace reacții in spațiul public. De data aceasta, un raspuns virulent a venit din partea fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, care susține, intr-un mesaj publicat pe Facebook , citat de b1.ro, ca ”niște lichele…

- Fostul premier il ataca din nou pe actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, intr-un text postat pe Facebook incepe prin a explica de ce a fost la DNA, in contextul investigatiei privind afacerile Tel Drum.

- Dobrovolschi, aluzie la dosarul lui Dragnea: In Romania nu exista un stat paralel. Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marti, ca aceasta este o formulare folosita de persoane care au probleme cu justitia. Dobrovolschi a subliniat și faptul ca beneficiarul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este de ieri urmarit penal in dosarul „Tel Drum”, al treilea pentru seful Camerei Deputaților. DNA il acuza pe liderul partidului de Guvernamant de constituierea unui grup infracțional organizat si spune ca dosarul a fost declansat in toamna anului trecut, in urma unei…

- Liviu Dragnea, puternicul presedinte al PSD, se confrunta cu unele dintre cele mai grave acuzatii ce pot fi formulate impotriva unui om politic. Procurorii anticoruptie l-au pus sub acuzare intr-un dosar care priveste o companie ajunsa celebra, Tel Drum, pe care liderul PSD ar controla-o si careia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat, pentru fapte comise pe vremea cand conducea CJ Teleorman, de constituirea unui grup infracțional organizat, doua infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de DNA, dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. „Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga. Resping categoric…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Direcția Naționala Anticorupție, fiind citat de procurori într-un dosar de corupție, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD a fost citat în dosarul privind compania Tel Drum.…

- In ceea ce priveste dosarul in care a fost citat, Liviu Dragnea a spus: "Ce conteaza?". "Tot acest circ nu ar avea rost daca nu as fi citat", a continuat liderul PSD. Intrebat daca se asteapta la o solicitare a DNA catre Parlament pentru avizarea urmaririi penale in cazul sau, Liviu Dragnea a raspuns:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Liviu Dragnea in dosarul “Referendumul” si cel care in iulie a depus si o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si liderul PSD, a facut miercuri o noua plangere impotriva ministrului Administratiei si Internelor, Carmen Dan, de aceasta data la DIICOT, unde…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, luni, ca a depus un denunț la DIICOT impotriva lui Romica Parpalea, acuzandu-l pe acesta de șantaj, obstrucționarea organelor judiciare, atac la ordinea constituționala și grup infracțional organizat. Carmen Dan a declarat ca a luat aceasta decizie…

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, s-a aflat joi la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva lui…