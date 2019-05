Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac dur la adresa protestatarilor anti-PSD de la Iași. Dragnea i-a catalogat pe aceștia drept ”derbedei” și oameni ”fara niciun Dumnezeu”.”Pacea e un lucru greu de obținut, inclusiv pacea politica. Toți știm, cand e pace lucrurile merg, economia funcționeaza.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25 Galati – Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta, judetul Galati, a avut loc, in jurul orei 17.05, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. In urma…

- Unghiile decorate cu sigla PSD au fost inventate de o susținatoare a social-democraților, special pentru mitingul de joi de la Iași. O femeie de afaceri din Vaslui a venit cu o cerere neobișnuita la un salon de infrumusețare din oraș iar angajata s-a conformat. Susținatoare a partidului condus de Liviu…

- Liviu Dragnea ii avertizeaza pe liberali ca i-ar putea lasa pe oamenii din partid „care sunt foarte nervoși” sa faca o contramanifestație in ziua mitingului PNL de la Iași, la care este așteptat și președintele Klaus Iohannis. Iritarea șefului PSD vine in condițiile in care in ziua in care este programat…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca deputatul ALDE Varujan Vosganian a gasit o scuza “puerila“ cand a plecat de la evenimentul PSD de la Iasi, la care a fost prezent si Liviu Dragnea, adaugand ca el n-a fost invitat saptamana trecuta la un eveniment ALDE. Maricel Popa a spus, luni intr-o conferinta…

- „Dincolo de reverberatiile nationale ale descalecarii lui Liviu Dragnea la Iasi si a fugii sale cu duba cu geamuri fumurii la finalul manifestarii pentru a nu da piept cu iesenii veniti sa protesteze impotriva guvernarii sale dezastruoase, Maricel Popa are niste raspunsuri urgente de dat. Domnul Popa…

- „Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania”, iși incepe Liviu Dragnea postarea, pe Facebook, dupa vizita pe care a avut astazi Iași.„Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la Gorj, ca ministrul Transporturilor Razvan Cuc trebuie sa știe ca "mai sunt cațiva derbedei securiști prin ministere" din cauza carora nu pot fi realizate proiectele.Citește și: Calin Nistor, ANUNȚ BOMBA - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost…