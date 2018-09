Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca mai multi colegi din PSD i-au reprosat faptul ca nu a fost "mana de fier", mentionand totodata ca, in ultima vreme, a delegat in mod informal mai multe atributii, aspect care "nu a dus la foarte multa coerenta".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca s a opus excluderii din partid a Gabrielei Firea, asa cum a propus primarul sectorului 5, Daniel Florea, informeaza Agerpres.roEl a adaugat ca opt colegi au votat impotriva sa in Comitetul Executiv National al PSD, in timp ce 56 l au sustinut.Au…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in disputa majora din PSD. Intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO el susține ca e ingrijorat de ceea ce se intampla in partidul in care a activat și este de parere ca totul se intampla din mize personale. Sorin Grindeanu susține ca e ingrijorator faptul…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a trimis o noua scrisoare catre PSD, in care sustine ca nu a ajuns la un acord cu Liviu Dragnea. Firea il acuza pe Dragnea ca incearca „sa-i intimideze sau, dupa caz, sa-i fidelizeze, cu amenintari mai mult sau mai putin voalate, sau cu promisiuni mai mult sau mai putin…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa acuzațiile recente ale Gabrielei Firea la adresa lui Liviu Dragnea, caruia i-a cerut retragerea.„Nominalizarea Gabrielei Firea la Primaria Capitalei a fost un pic cam impusa. Am avut colegi care au avut indoieli in ceea…

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns ironic, vineri, cand a fost intrebat daca se teme de suspendarea cu care il amenința liderul PSD, Liviu Dragnea. „Pot sa va raspund informal: ha, ha, ha”, a spus el.