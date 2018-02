Stiri pe aceeasi tema

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a spus ca se asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care urmeaza sa prezinte joi raportul privind activitatea manageriala la DNA, “sa nu se faca de ras”, informeaza HotNews.ro. Tudorel Toader va prezenta Raportul privind ...

- Se precipita spiritele la protestul din fata Palatului Cotroceni. Un deputat PSD i-a transmis un mesaj dur lui Tudorel Toader. Deputatul Liviu Plesoianu il ameninta pe ministrul Justitiei si spune ca daca nu va cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, va trebui sa plece din Guvern.…

- In spatiul public au aparut mai multe zvonuri legate de viitorul premieurlui Viorica Dancila. S-a speculat ca in viitorul congres aceasta ar putea prelua a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. Seful PSD, Liviu Dragnea neaga ferm aceste zvonuri si spune ca nu se va lua o asemenea hotarare.Citeste…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Liderii PSD se intalnesc intr-o ședința a Biroului Permanent Național, miercuri, de la ora 16.00. Ședința vine in contextul in care toata lumea așteapta prezentarea raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care sa anunțe daca va declanșa sau nu procedura de revocare a Laurei Codruța…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Controverse și ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA. Acestea sunt declaratiile lansate la Slatina…

- „Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei. Stiu pozitiile unor colegi, dar acesta nu este un subiect care sa fie asa decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna-credinta, un profesionist, un om cu expertiza serioasa,…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. „Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate…

- O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru ca antreneaza, intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in cursul zilei joi, dupa conferinta de presa sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este foarte linistit. Acesta a nu a mai facut alte comentarii, asteptand reactiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Intrebat cum comenteaza declaratia secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, potrivit careia ministrul Justitiei ar trebui sa ceara revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat despre Codrin Stefanescu ca „vorbeste cam mult pentru pozitia pe care…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a comentat dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. El face apel la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente dupa izbucnirea scandalului legat de ultimele inregistrari cu procurorul Portocala, pe numele…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile in care Tudorel…

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis romanilor, de Anul Nou, un mesaj care ridica unele semne de intrebare. Liderul PSD sustine ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. Citeste si: ALERTA - 135 de turisti, BLOCATI pe munte! Jandarmii…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- ”Departamentul se exprima cat i se permite.(...) Reacția SUA nu se refera la tot pachetul.”, a spus ministrul. ”Parlamentul nu poate fi oprit sa legifereze”, a mai adaugat Tudorel Toader. revenim cu declarația completa [citeste si]

- Intrebat de jurnalisti, luni, la Parlament, despre protestele de strada de duminica seara, ministrul Justitiei a spus ca nu este el in masura sa evalueze si sa decripteze sensul acestora."Nu sunt eu cel mai in masura sa fac evaluarea protestelor. Mai curand dumneavoastra, mai curand analistii…