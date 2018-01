Liviu Dragnea, mesaj pentru liderii UDMR Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament.



El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna în prezent cu UDMR si, de aceea, nu comenteaza pozitia Uniunii conform careia aceasta nu va intra la guvernare.



"Eu nu fac invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR-ului pentru care am un mare respect ca si partener serios de dialog si de colaborare în

Sursa articol si foto: antena3.ro

