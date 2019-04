Liviu Dragnea, mesaj pe facebook după mitingul de la Craiova "Le multumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii sustina pe primii 15 candidati ai PSD pentru alegerile europarlamentare. A fost o dupa amiaza pe care nu o voi uita. Le-ati aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata. Ne-ati incarcat cu energie, pe mine si pe candidatii PSD. Nu v-ati lasat pacaliti de manipularile celor din opozitie si este clar ca va doriti sa continuam ce am inceput: cresterea salariilor si pensiilor, scaderea somajului, reducerea saraciei si decalajelor astfel incat sa avem mai multi romani in clasa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

