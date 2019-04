Stiri pe aceeasi tema

- Este anunț bomba in politica din Romania. Fuziunea dintre USB și USR este anchetata de procurorii din subordinea lui Augustin Lazar. Anunțul a fost facut de avocatul Dan Chitic pe Facebook și conform acestuia ancheta are loc in urma unei plangeri depuse de Cristiana Anghel.Citește și: EXPLOZIV…

- "Le multumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii sustina pe primii 15 candidati ai PSD pentru alegerile europarlamentare. A fost o dupa amiaza pe care nu o voi uita. Le-ati aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata. Ne-ati…

- Lia Olguta Vasilescu si-a retras, marți seara, candidatura, precizand ca a luat decizia in urma unei discutii cu presedintele PSD si ca un atac la CCR ar insemna prelungirea perioadei de blocaj al activitatii guvernamentale. Miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, Mircea Draghici a amintit…

- „Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc)…

- "Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri…

- Jurnalistul Radu Tudor a analizat mesajul liderului PSD, Liviu Dragnea, care anunța rezultate excepționale din punct de vedere economic pentru Romania in ultimii doi ani de guvernare PSD-ALDE, scrie DC...

- Ziua Unirii Principatelor gasește liderii politici mai dezbinați ca niciodata, anunța Antena3. De la Iași, Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj dur: Puterea pune in pericol viitorul tarii prin masuri dezastruoase.Joi, președintele a ajuns la manifestarea organizata de Patriarhie, in Capitala,…

- Elvetia, una din tarile europene cu cel mai ridicat salariu mediu, si-a deschis complet granitele pentru lucratorii romani si bulgari, scrie capital.ro. Anuntul a fost facut de Presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset. „In luna mai 2019 ajungem la finele acestui proces, data…