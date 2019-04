Stiri pe aceeasi tema

- "Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania! Am fost astazi la Iași alaturi de colegii mei și de simpatizanți ai PSD și oamenii știu adevarul! Iohannis și ai lui sunt din ce in ce mai nervoși. Vad ca romanilor incepe sa le mearga…

- „Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania”, iși incepe Liviu Dragnea postarea, pe Facebook, dupa vizita pe care a avut astazi Iași.„Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza…

- "Le multumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii sustina pe primii 15 candidati ai PSD pentru alegerile europarlamentare. A fost o dupa amiaza pe care nu o voi uita. Le-ati aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata. Ne-ati…

- Orice persoana care are o experienta in spate este o pierdere pentru orice Guvern, a declarat miercuri ministrul Muncii, Marius Budai, in legatura cu decizia Liei Olguta Vasilescu de a-si retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, el precizand ca acest lucru nu…

- „Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc)…

- "Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri…

- PSD a trimis vineri ”un mesaj special” catre Klaus Iohannis, în contextul publicarii bugetului pentru 2019, deși președintele nu s-a pronunțat înca pe subiectul proiectului propus de guvernarea actuala.”Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului…

- „Daca nu exista cauze naturale, atunci creșterea Euro nu poate fi decat artificiala. Daca investițiile straine au crescut și au adus mai mulți euro in țara, daca s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai mulți euro in Romania, daca au plecat mai puțini romani din țara și au scos mai…