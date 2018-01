Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul general…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anuntat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. „Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru",…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, anunta Ziarul Incomod. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca, in 2017, impotriva sa a fost o campanie de demonizare personala, dand asigurari ca PSD nu este erodat. Mai mult, a precizat ca a fost rugat de colegii din partid sa nu cedeze ;i nu va ceda. „Atacurile au…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Butoanele microfonului de la tribuna Camerei Deputatilor, de la care parlamentarii isi sustin declaratiile in plenul Camerei sau cel reunit al Parlamentului, ar fi fost smulse pentru ca singurul care sa poata taia microfonul sa fie presedintele sedintei, acuza Uniunea Salvati Romania.

- Premierul Mihai Tudose a ajuns, luni, la Palatul Parlamentului, la ora transmiterii stirii discutand cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in biroul lui Liviu Dragnea.

- Liderii si viceliderii de grup vin pe rand la tribuna parlamentului pentru a propune modificarea ordinii proiectelor pe ordinea de zi. Cel care conduce sedinta - deputatul PSD Gabriel Vlase - este obligat sa supuna la vot fiecare propunere. Deputatul USR Dan Barna, presedintele partidului, i s-a adresat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj cutremurator dupa auzul vestii ca Regele Mihai I a decedat. "Golul pe care il lasa in urma este imens.", sustine liderul Camerei Deputatilor."Sunt profund intristat de vestea morții Regelui Mihai! Lunga sa suferința nu a putut atenua…

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca pozitia pe care a exprimat-o împreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari pe români. „Am avut o atitudine publica care, în principal,…

- Radu Tudor a difuzat un video cu un gest haios al premierului Mihai Tudose. ”Ma bufnește rasul, imi cer scuze. In seara asta, prim-ministrul Mihai Tudose a scos limba la Codrin Ștefanescu. Pe fondul acestei tensiuni uriașe, al scandalurilor, al acuzațiilor ca Tudose vrea sa preia conducerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Scandal urias în plenul Camerei Deputatilor. Opozitia cere din nou demisia lui Liviu Dragnea. Reacția vine dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au trimis un raspuns Departamentului de Stat al SUA pe tema modificarilor legilor Justitiei in numele Parlamentului României,…

- Deputatii PNL, USR si PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al forului legislativ si s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitatii impreuna cu presedintele Senatului ca replica la pozitia Departamentului de Stat…

- Presedintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, si-a declarat ingrijorarea fata de acuzatiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE...

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca liderul PSD trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. El a relatat cum e asaltat de oficialii straini cu intrebari despre situatia din Romania, acestia neintelegand cum de s-a ajuns aici. Despre circul din fata DNA,…

- Social-democrații vor ca legile justiției sa fie aprobate de Parlament în maximum trei saptamâni. Unul dintre subiectele delicate îl reprezinta definirea abuzului în serviciu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, în acord cu baronii locali ai partidului, …

- Marius Caraveteanu, presedintele PNL Dambovita ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția. Liderul liberal dambovitean a mai spus ca insistenta lui Liviu Dragnea de a se mentine in functia pe care a…

- Deputatul a precizat ca modificarile si reformele in justitie trebuie sa garanteze independenta totala a judecatorilor, dar si sa opreasca abuzurile. "Este nevoie de modificari si de reforme pe zona justitiei, pe doua directii: in primul rand, sa se garanteze independenta totala a judecatorilor,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seara, dupa acuzațiile care i se aduc în noul dosar, ca lupta este una grea, iar miza sa ar fi demisia. ”Nici nu era nevoie sa comande președintele Iohannis, el e cel mai informat om din România. La mine trebuie sa fie moarte,…

- Gheorghe Piperea a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal de la DNA, al treilea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, i-a cerut lui Mihai Tudose sa-l demita pe Piperea, consilier onorific…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni dimineața, la sediul DNA, însa procurorii nu au furnizat informatii referitoare la calitatea în care Liviu Dragnea a fost chemat.Lpiderul social-democrat a venit la DNA în aplauzele mai multor colegi de partid,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților este citat in aceasta dimineața la Direcția Naționala Anticorupție (DNA). El va fi audiat in Dosarul Tel Drum și surse judiciare citate de STIRIPESURSE susțin ca in urma acestor audieri (care se vor intinde pe toata ziua pentru ca vor fi mai multe persoane…

- O inițiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei a fost depusa marți la Senat de președintele instituției, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. "Propunerea legislativa prevede recunoașterea acesteia…