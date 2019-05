”Azi e Ziua Europei. Este o zi pe care trebuie s-o cinstim, fiindca Europa e noua noastra casa. Azi facem parte din lumea civilizata a Uniunii Europene și asta e cea mai prețioasa realizare politica a noastra. Occidentul, de-a lungul istoriei moderne, ne-a ajutat, ne-a deprins cu civilizația și ii suntem indatorați.

Dar e bine ca aceasta datorie s-o platim in moneda potrivita, in solidaritate și respect, in corectitudine și reciprocitate. Nu vreau sa platim aceasta datorie cu contracte și concesiuni forțate, cu porturi și resurse naturale cedate, cu obediența politica și cedare de suveranitate.