Liviu Dragnea, mesaj de Ziua Culturii

Stiri pe aceeasi tema

- Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti, afirma presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr un mesaj adresat de Ziua Culturii Nationale, informeaza agerpres.ro. Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti; ea se imbogateste cu fiecare voce care…

- Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti, afirma presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr-un mesaj adresat de Ziua Culturii Nationale. "Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti; ea se imbogateste cu fiecare voce care isi gaseste…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj, marți de Ziua Culturii Naționale, precizand ca nu intamplator aceasta zi este serbata la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, care a lasat „o moștenire culturala neprețuita”.„Cultura este o marturie a ...

- „Cultura este o marturie a spiritului, valorilor și tradițiilor romanești; ea se imbogațește cu fiecare voce care iși gasește ecou in sufletele noastre și ale generațiilor de dupa noi. Celebram astazi Ziua Culturii Naționale, nu intamplator la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea…

- Profesorul Dan Voiculescu a postat pe blogul sau un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Nationale. "Aseara, la evenimentul dedicat de FDVDR lui Mihai Eminescu, pe langa emoția reintalnirii cu numeroși...

- Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba adreseaza publicului invitația de a participa astazi, 15 ianuarie 2019, la o serie de manifestari care celebreaza ziua de naștere a lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, desfașurate dupa urmatorul program: ora 10:00 – Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga”…

- Ziua Culturii Nationale este marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) de la Istanbul cu traduceri online din poemele lui Mihai Eminescu si cu perspectiva demararii unei noi serii de cursuri dedicate limbii romane, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- “La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra,…