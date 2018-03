Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Romania, adoptata Parlamentul a adoptat astazi o declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu România, înfaptuita la 27 martie 1918. Documentul a fost votat de toti participantii la sedinta din plenul reunit, cu exceptia parlamentarilor…

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost otravit…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Ceremonia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, desfașurata la palatul Parlamentului și finalizata printr-o declarație comuna a parlamentelor roman și moldovean, s-a dovedit mai mult un falset politic, decat o sarbatoare inchinata unui viitor comun. Mulți vorbitori de la tribuna…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a anuntat, marti, dupa șeidnța solemna dedicata Centenarului Marii Uniri, ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din Republica Moldova care au venituri…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- Parlamentul Romaniei a adoptat ”Declarația solemna a Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. Citește și: Liviu Dragnea, anunț cu implicații MAJORE: Eu vreau sa ne unim cu Moldova! Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova. ”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- In timp ce Guvernul se confrunta cu proteste de amploare ale politistilor nemultumiti de salarii, dar si de conditiile de munca, liderul PSD iese la rampa cu un mesaj de ultim moment, menit parca sa aplaneze conflictul dintre acestia si ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, intr-o postare…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, transmite un mesaj de solidaritate cu poporul francez in urma atacului terorist care a avut loc vineri, 23 martie."Condamn cu fermitate acțiunea terorista care a avut loc in sudul Franței și imi exprim intreaga solidaritate fața de…

- "Cu ocazia implinirii a 170 de ani de la momentul martie 1848, transmit concetatenilor nostri de etnie maghiara un mesaj de unitate si solidaritate. Convietuirea interetnica armonioasa si respectul reciproc au fost si trebuie sa ramana un reper al dezvoltarii societatii romanesti. In ultima…

- MESAJ DUR… Intr-un mesaj extrem de violent, vasluianul Gelu Stefan Diaconu, fostul presedinte ANAF, face o serie de dezvaluiri despre Liviu Dragnea. Diaconu a postat sambata seara pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat lui Liviu Dragnea, fara a-i mentiona insa numele, in care il numeste „mizerabil”,…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". "Am…

- Filosoful Mihai Sora scrie pe pagina sa de Facebook despre Congresul PSD, comentand ca, la socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta ... The post Timiseanul Mihai Sora, mesaj pe Facebook dupa congresul PSD appeared first on Renasterea banateana .

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj dur fostului premier Victor Ponta, dupa ce fostul premier l-a numit „naiv patologic”, care s-a lasat folosit de Liviu Dragnea. "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- In replica, presedintele Camerei, Liviu Dragnea, i-a spus liberalului ca ameninta parlamentarii cu scopul de a influenta votul. 'Invoc articolul 151 din Regulamentul Camerei Deputatilor pentru a putea comunica inainte de votarea motiunii simple impotriva ministrului Muncii faptul ca, in conformitate…

- Iata replicile dintre Dan Vilceanu și Liviu Dragnea, din Parlament: Dan Vilceanu, PNL: Invoc articolul 151 din Regulamentul Camerei Deputatilor pentru a putea comunica inainte de votarea motiunii simple impotriva ministrului Muncii faptul ca, in conformitate cu articolul 8 din Legea raspunderii…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov. Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ciolos raspunde PDS-ALDE: Modificarile Guvernului tehnocrat nu au provocat iesirea in strada a sute de mii de romani Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, liderilor coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precizand ca modificarile la legile Justitiei…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj subliminal, în care precizeaza ca oamenii politici care au facut Mica Unire au trecut peste neîntelegerile vremii, iar acest fapt este cel mai bun exemplu pentru politicienii de azi:

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Seful Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook dupa ce judecatorii au decis plasarea acestuia sub control judiciar, in care le cere scuze apropiatilor si afirma ca isi va continua activitatea in frunstea consiliului…

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Destul de retrasa in ultima perioada, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu s-a abtinut pana de curand sa comenteze scandalul din interiorul partidului. Social-democrata a dat de inteles, in urma unei postari pe Facebook, ce tabara a decis sa sustina. Surprinzator, insa, ministrul pare ca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- "Am crezut, cred si voi continua sa cred in forta colectiva a partidului, in capacitatea de analiza, de pregatire si de luare a deciziilor. Intotdeauna, coeziunea in partid a fost alimentata de calm, echilibru si inteligenta, izvorate din dorinta de a face bine pentru tara. Programul de guvernare, prezentat…

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- 29 de initiative legislative sustinute de deputatul Violeta Radut in primul an de mandat in Politic / Violeta Radut a preluat mandatul de deputat de Teleorman la finalul lunii ianuarie 2017, odata cu plecarea fostului presedinte al Consiliului Judetean, Adrian Gadea, la Ministerul Dezvoltarii Regionale.…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…