Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire exploziva din interior, dupa 'bombardamentul' lansat de președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea! Surse bine informate vin cu detalii surprinzatoare in subiectul momentului.Dupa ce șeful social-democraților a trecut la amenințari, surse ne-au dezvaluit ca... Citește…

- Mai multi lideri ai Partidului Social Democrat s au intalnit duminica, inaintea sedintei Consiliului National al formatiunii, in biroul de la Camera Deputatilor al liderului PSD, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres.roPrintre cei prezenti se numara Viorica Dancila, Carmen Dan, Florin Iordache, Rovana…

- Liviu Dragnea ii da o replica dura Ralucai Turcan, dupa ce liderul grupului PNL din Camera Deputatilor l-a acuzat ca a calcat in picioare 20 de ani de democratie in Parlament, dupa ce liderilor grupurilor parlamentare li s-a interzis sa ia cuvantul in Biroul...

- Liviu Dragnea, a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei, liderul PSD facand referire la patriotism și obiective comune pentru o tara puternica, bogata și mandra, precum si obiective comune pentru un stat drept cu cetatenii sai."La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, 21 noiembrie, ca va participa la festivitatile organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, dar a spus ca este posibil sa nu ia parte la receptia de la Palatul Cotroceni. „Da, am primit invitatie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de…

- Dupa demisia din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu a oferit o scurta declaratie DC News in care a comunicat faptul ca analizeaza varianta unei discutii mai aplicate asupra motivelor care au stat la baza deciziei sale de a se retrage din aceasta functie importanta…

- Gabriela Firea, Primar General al Municipiului Bucuresti si vicepresedinte al Partidului Social Democrat a transmis, luni, in timpul sedintei Comitetului Executiv National, un mesaj dur catre liderul partidului, Liviu Dragnea. „Nu mai putem continua asa, sub teroarea excluderilor. Razbunatorul va trebui…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan afirma ca cei care insista pentru depunerea unei moțiuni de cenzura acum "ii fac jocul lui Liviu Dragnea". Reacția sa, postata pe Facebook, vine dupa ce fostul președinte Traian Basescu, acum senator PMP, și fostul premier Dacian Cioloș, au cerut opoziției din parlament…