"15 mai este o data pe care am convenit-o impreuna exact pentru motivele astea. Sunt mulți funcționari, harțogari care nu-și dau seama ce inseamna o anumita perioada in agricultura sau in zootehnie. Sunt buni banii, dar una e sa ii am cand pot sa achiziționez ce-mi trebuie, una e sa-i am dupa și atunci cand aveam nevoie nu-i pot folosi. (...)

Daca imi da banii peste trei luni de zile in decembrie, ianuarie, de unde sa cumpar? Chiar daca vad banii, eu n-am bani in punga și atunci de unde sa cumperi furaje pentru animale pe timp de iarna", a spus Liviu Dragnea in timpul emisiunii Viața…