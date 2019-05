Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este de parere ca USR, PLUS si Pro Romania vor intra, daca vor ajunge in Parlamentul European, in miscarea lui Macron, miscare care vrea o Europa cu doua viteze. "Hai sa vedem cine merge in Parlamentul European. USR-PLUS vor intra in miscarea lui Macron, deja au fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca mai multi parlamentari social-democrati care au plecat la Pro Romania vor sa se intoarca in PSD. "Nu s-au dus multi de la PSD la partidul lui Ponta, dimpotriva, sunt organizatii intregi care au inceput sa vina la PSD. Erau membri de partid (PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca dupa alegerile europarlamentare nu vor fi execuții in masa in interiorul partidului, ci doar in situații punctuale, daca va afla ca s-au direcționat voturile catre Pro Romania, USR sau PNL.”Nu, nu vor exista sancțiuni. Acum, in orice partid rezultatele…

- Un sondaj realizat de catre IMAS, la comanda Europa FM arata ca PNL ar obtine cel mai mare scor dintre competitorii electorali, cu 28,5%, urmat de catre PSD cu 21,1%, in scadere fata de luna aprilie si de catre Alianța 2020 USR – PLUS, cu 19,6%. Pro Romania si ALDE se afla aproape la egalitate cu 9,9%…

- Victor Ponta este optimist in ceea ce privește alegerile europarlamentare și crede ca partidul sau, Pro Romania, va obține un scor bun. Fostul premier s-a aflat vineri, 22 martie, la Timișoara, alaturi de Mihai Tudose, unde a criticat situația din PSD. Astfel, Victor Ponta a spus ca Pro Romania obliga…

- Liviu Dragnea a intrat in 2003 intr-o loja masonica din Alexandria, numita Nostradamus, au declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. Dragnea a trecut rapid de la inițiere la gradul de maestru, obținut in 2004, au mai declarat pentru G4Media.ro sursele citate. Dragnea i-a atacat dur pe masoni in doua…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea continua schimbul de replici, cu fostul premier Dacian Ciolos, presedinte al PLUS. Liderul PSD i-a cerut sa spuna daca are legatura cu vreun serviciu secret francez sau roman sau daca are vreo legatura cu vreun fost sef de serviciu secret. In replica, Ciolos i-a cerut…

- Dragnea i-a mai intors o data din drum pe Popa si Mohaci, dar nu cred ca va mai reusi acum. Ori il schimba pe Dunca, ori cei doi pleaca la Ponta“, sustin surse social-democrate pentru „Adevarul“. Mihai Popa si Mihai Mohaci au mai demisionat o data din PSD la inceputul lunii decembrie, anuntand ca…