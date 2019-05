Liviu Dragnea: M-au ironizat. O durere mare cu care stă România "In Octombrie 2014, cand eram ministrul dezvoltarii, spuneam la Craiova "ca autostrada Craiova - Slatina - Pitești va fi realizata pe baza studiului de fezabilitate realizat pentru drumul expres". Colegii din guvern de la acel moment au spus public ca e exclus acest lucru. "Imi mențin punctul de vedere. Traseul de transport Constanța — București — Alexandria — Craiova — Balcani — Europa de Vest este unul din cele mai importante trasee pe care il am in vedere inca din 1993. Și nu l am inventat eu", am insistat in 2014. Mulți m-au ironizat atunci", a scris Liviu Dragnea pe Facebook. "O durere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro "O durere…

Stiri pe aceeasi tema

- Procedura pentru constructia Autostrazii Sudului va demara saptamana viitoare, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am niste vesti foarte bune, pentru ca si eu sunt foarte suparat ca s-a intarziat foarte mult, deci cred ca luni sau cel mai tarziu marti, Comisia de prognoza a finalizat toata…

- "Am niste vesti foarte bune, pentru ca si eu sunt foarte suparat ca s-a intarziat foarte mult, deci cred ca luni sau cel mai tarziu marti, Comisia de prognoza a finalizat toata procedura, toata documentatia si incepe procedura de selectie, sunt din fericire multe firme interesate. (...) Aceasta autostrada…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor și parinților educație financiara gratuita in 9 orașe din țara, inclusiv Pitesti. Banca Comerciala Romana (BCR) participa pentru cel de-al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In seara de 18 mai 2019, sediul central BCR din Pitești iși deschide porțile și…

- Programul politic a fost lansat luni la Bucuresti, in cadrul unui eveniment public, in document mentionandu-se ca PNL 'va sustine infiintarea unui mecanism care sa monitorizeze situatia statului de drept si respectarea drepturilor fundamentale in toate statele UE', va milita pentru ca Romania sa…

- Inceputul weekendului va fi ploios si cu vreme mohorata. Meteorologii anunța ploi pentru toata tara atat vineri, cat si sambata. Vineri, ploile vor cuprinde toata Romania. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 16 grade in Moldova, 16 in Maramures, 20 in Crisana, 17 in Transilvania, 21 in Banat,…

- Nicu Alifantis a anunțat un turneu național excepțional – Memorabilia, o calatorie emoționanta in muzica de teatru pe care a scris-o pentru spectacolele unora dintre cei mai importanți regizori romani. Memorabilia inseamna muzica unora dintre cele mai indragite spectacole de teatru din Romania, un legamant…

- Va reamintim, societatea din Ploiești a caștigat in cele din urma licitația organizata de primarie pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, dupa doua contestații respinse de CNSC. Primaria trebuie sa semneze contractul cu reprezentanții Coral Impex, care inca nu au punct…

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…