Liviu Dragnea: M-a mâhnit că oameni răi, începând cu Iohannis şi terminând cu bătăuşii lui, vor să pună o piatră grea peste adevăr "Cel mai mult m-a mahnit faptul ca niste oameni rai, ca sa fiu elegant, la cel mai inalt nivel, incepand cu Iohannis si terminand cu batausii lui - pe care i-a trimis peste tot in tara dupa candidatii nostri si dupa noi cand aveam mitinguri si intalniri sa timoreze, sa intimideze membrii PSD, oamenii care au de gand sa voteze cu PSD -, pentru ca nu au alt argument. Au vrut si vor in continuare sa introduca in Romania politica batei, politica pietrei, politica bolovanului, vor sa ascunda in continuare adevarul, vor sa puna o piatra grea peste adevar si Romania sa fie condusa prin minciuna, prin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

