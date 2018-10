Liviu Dragnea: La ora asta nu se pune problema remanierii lui Toader "Le-as sugera tuturor sa nu se mai victimizeze in discutii informale cu presa ca daca o sa fie remaniati, o sa spuna de fapt care e adevaratul motiv. Adevaratul motiv pentru remaniere nu va fi la niciunul dintre ministri ordonanta de amnistie si gratiere. Daca cineva se gandeste sa spuna ca din cauza asta ar putea fi remaniat, ceea ce deocamdata in PSD nu e cazul, la ora asta nu se pune problema remanierii lui Toader, dar la ora asta nu stim ce se va intampla in continuare, ar face o mare greseala", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca in prezent nu se pune problema remanierii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dar nu se stie ce se va intampla in continuare. "Le-as sugera...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca in prezent nu se pune problema remanierii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dar nu se stie ce se va intampla in continuare, transmite Agerpres.roLe as sugera tuturor sa nu se mai victimizeze in discutii informale cu presa ca daca o sa fie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca la aceasta ora nu se pune problema remanierii ministrului Justiției, Tudorel Toader și ca remanierea membrilor Guvernului nu nicio legatura cu o posibila OUG pentru amnistie și grațiere.„Adevaratul motiv pentru remaniere nu va fi OUG…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat marti ca deputatii PSD vor vota ''dupa propria constiinta'' la motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei. "(...) Nu le dau eu, pentru ca s-au tot dat sugestii din partea altora, in legatura cu domnul Toader. Unii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut azi noi contre cu partenerul sau de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, pe tema ministrului Justitiei. Calin Popescu Tariceanu insita pentru un ministru tehnocrat al Justitiei, in timp ce Dragnea ar vrea un demnitar cu carnet de partid.

- La o zi dupa numeroase informații privind sprijinul ALDE pentru ministrul Justiției, președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat, atragand atenția ca formațiunea sa "a rugat, cu toata sinceritatea" sa nu mai existe astfel de intervenții privind un portofoliu asumat de

- Liviu Dragnea susține, referitor la o posibila inlocuire a lui Tudorel Toader, ca este o problema inventata pe care PSD este obligat sa o rezolve acum. Liderul PSD susține ca și-a rugat colegii de la ALDE sa nu mai aiba intervenții de susținere, insa aceștia nu au ascultat și s-a creat o problema…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a raspuns afirmativ, miercuri, intrebat daca dosarul lui Liviu Dragnea este o problema si constituie un motiv pentru ca liderul social-democrat sa faca "un pas in spate". "Este. Vedeti ca toate demersurile noastre au fost interpretate la un moment dat ca fiind…