- O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virala, dupa ce in mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara.Duminica, liderul PSD a declarat ca nu a scris el mesajul, ci o alta persoana, iar aceasta a fost…

- Ieri ma uitam crucit cum neterminatul asta de Liviu Dragnea il confunda pe marele Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara. Nu, nu vreau sa-i speculez greseala si nici sa va descriu marea dragoste ce i-o port. Dar vreau neaparat sa va spun ca am avut o revelatie. In timp ce gandeam „Doamne, cat de prost trebuie…

- Fostul ministru de Externe, Mircea Geoana, a atașat o poza cu Mircea Ionescu Quintus intr-un mesaj de condoleanțe in memoria lui Neagu Djuvara. Președintele Partidului Social Romanesc (PSRO) a scris ca i-a ramas „indatorat pe vecie” lui Djuvara pentru sprijinul sau pe care i l-a acordat la alegerile…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Oana Zavoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, in care face referire la vedetele care se machiaza in exces și la cele care promoveaza anumite produse. Oana Zavoranu s-a dezlanțuit din nou in mediul virtual. Mesajul ei a starnit reacții neașteptate in randul…

- Mesajul premierul Mihai Tudose de Ziua Culturii Nationale Premierul Mihai Tudose a transmis azi un mesaj de Ziua Culturii Nationale, în care afirma ca, de-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale. "Cultura ofera cetatenilor sai sentimentul…

- Gabriela Firea i-a criticat duminica atat pe Liviu Dragnea, cat si pe Mihai Tudose pentru inceperea conflictului din partid si le-a cerut sa inceteze disputele. Primarul Capitalei a lansat in postarea sa de pe Facebook un atac in premiera la Liviu Dragnea, spunand ca "A fost o greseala lipsa consultarii…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca romanii vor trai mai bine in 2018 decat in 201, asta este "grija si obligatia" guvernarii PSD si ca dincolo de "lupta politica si excesele ei, raman faptele".

- Mesaj emotionant al sefului PSD, Liviu Dragnea, in ajunul Craciunului. Acesta a scris pe facebook o urare pentru toti romanii. "Nașterea Mantuitorului sa va aduca liniște in suflet și numai bucurie alaturi de cei dragi! Craciun fericit!", a scris Dragnea.

- Moș Craciun a venit la Cluj cu avionul FOTO Ca in fiecare an, Moș Craciun a sosit la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, unde a fost intampinat de catre copii și parinții acestora. De acelasi autor Liviu Dragnea nu este acționar la Tel Drum Facebook va elimina postarile care cer utilizatorilor…

- Agentul de poliție din Cugir, care a reușit sa stopeze o infracțiune de talharie in desfașurare, este motiv de mandrie pentru Poliția Romana, care a postat cu ea o fotografie pe pagina de Facebook. La trei ore de la publicare, postarea a strans peste 1.000 de like-uri și zeci de distribuiri și felicitari.…

- Lorant Kudor Duka, tanarul de 24 de ani din Huedin, condamnat la 2 ani și 11 luni de inchisoare, dupa ce a ucis cu BMW-ul sau o batrana nevinovata, a scris pe Facebook un mesaj in momentul in care a aflat ca va face pușcarie pentru fapta sa. Ucigașul cu BMW nu se aștepta sa fie incarcerat la Gherla,…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa…

- Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca reactia Departamentului de Stat al SUA confirma ca atat timp cat Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor vor putea adopta modificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate si acceptate pe plan intern si international.…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Mesajul lui Liviu Dragnea, dupa moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in curtea casei in care locuia in Capitala. Stela Popescu a fost gasita prabușita in curtea casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut sa…

- „Ințeleg ca nu a plecat din PSD sa se inscrie in alt partid. Omul a plecat din partid sa se intoarca la Securitate. Si de aici este, zic eu, interesul deosebit. Cred ca doamna Olguța Vasilescu i-a croit alt drum. L-a trimis exact unde trebuie", a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- Polițistul Marian Godina nu a trecut cu vederea greșeala de gramatica a ministrului de Interne Carmen Dan, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, povestind despre cum a reușit sa iși linișteasca un coleg, inainte de examenul de admitere la Poliție. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a…

- Desi discursul sau a fost dominat de strategia comerciala, presedintele SUA a facut referire si la criza din Coreea de Nord, care a fost punctul central al vizitelor sale in Japonia, Coreea de Sud si China. "Viitorul acestei regiuni nu trebuie sa fie tinut ostatic de fanteziile sadice ale…

- O fotografie realizata unui anunț de matrimoniale incepe sa faca ravagii pe Facebook. Mesajul a fost scris in data de 3 noiembrie 2017. Stilul in care este scris lasa mult de dorit. In principiu, un domn din judetul Satu Mare cauta o doamna pentru o relație, careia, potrivit anunțului, ii lasa „tota…

- Brigitte Sfat s-a pozat alaturi de fiica ei și a publicat imaginea pe contul de socializare. Soția lui Ilie Nastase a facut insa o gafa, iar prietenii virtuali au taxat-o imediat. Brigitte Sfat a facut un selfie cu fiica ei și a postat fotografia pe contul de Facebook. Alaturi de poza, bruneta a scris…

- Baiețelul Valentinei Pelinel le-a urat tuturor o saptamana excelenta, iar cea care a transmis mesajul a fost mama lui. Pentru ca este prea mic sa vorbeasca, vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris cateva cuvinte. Valentina Pelinel a ținut sa precizeze ca mesajul…