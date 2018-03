Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, s-a aratat incantat de prezenta iubitei sale la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc sambata, la Sala Palatului. El a declarat luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca i-a fost "drag" sa fie insotit de Irina la reuniunea…

- Liviu Dragnea a avut primul mesaj catre social-democrați dupa Congresul care a avut loc pe 10 martie. Liderul PSD a avut un avertisment pentru noua structura a partidului. Luni s-a reunit in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un "om deosebit", cu "bun simt", care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, transmite Agerpres.

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara ca ar accepta sa-i fie nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, daca i-ar cere acest lucru. ”Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun – n.r.). De ce as spune nu? Da, (Irina Tanase – n.r.) a venit la congres. Mi se pare un act de normalitate. Nu…

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, este de parere ca Viorica Dancila nu are de cauta in functia de premier. Singurele lucruri care o recomanda sunt „vocea și talentul”, a remarcat, ironic, Vanghelie la Realitatea Tv.Fostul edil a afirmat ca, in afara de loialitate fata de grupul…

- Congresul extraordinar PSD, organizat sambata la Sala Palatului, s-a terminat, dupa sapte ore, fara prea multe rezultate surprinzatoare.Viorica Dancila, sustinuta de Liviu Dragnea, a devenit noul presedinte executiv, lasandu-i in urma pe Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii sai…

- Viorica Dancila, despre relația cu PSD și cu Liviu Dragnea: ”Sunt exagerat de fidela partidului”, a spus premierul Romaniei, precizand ca nu este dependenta de textul scris și de multe ori prefera și considera ca ii este mai bine sa iși spuna ideile liber. ”Sunt exagerat de fidela partidului”, a spus…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters, el remarcand faptul ca in ”discursul paranoic al lui Dragnea” nu au existat „stanga”, „social-democratie” sau „european”. Ponta mai spune ca si-au fraudat votul la propriul congres si au asezat-o pe Viorica Dancila…

- Congresul PSD de la Sala Palatului a fost cu mult diferit fața de ceea ce ne așteptam cu toții. Tensiunea de dinainte de Congres anunța sange pe pereți, discursuri explozive și replici dintre cele mai acide. Nu a fost deloc așa, pentru ca, deși erau organizate alegeri interne, prea puțini lideri…

- Dupa Congresul PSD, filosoful Mihai Sora a tras o concluzie legata de tinerii social-democrati. "Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook. Mihai…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancila, alaturi de celelalte noua doamne din BPN, vor aduce mai mult "echilibru si armonie", daca vor fi alese in functie la Congresul PSD. "Doamna Dancila, impreuna cu celelalte noua doamne din Biroul Permanent National, sunt sigur…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate, conform Agerpres.Citește și: Surse PSD: cine i-ar lua locul lui Liviu Dragnea dupa…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…