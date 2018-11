Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus ca il sustine pe Viorel Stefan la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), insa membrii CEx au ridicat o alta problema in sedinta, si anume faptul ca lui Leonardo Badea, actualul sef ASF, i s-a promis, atunci cand si-a depus prima data candidatura, ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca personal il sustine pe viceprim-ministrul Viorel Stefan drept candidat din partea partidului la conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dar ca membrii CEx i-au atras atentia asupra faptului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, miercuri, despre posibila remaniere a ministrului Justiției, precizand de unde au aparut zvonurile. „Noi nu am avut o discuție in partid despre domnul Tudorel T...

- Liviu Dragnea si-a delegat, pentru ziua de luni, 8 octombrie, atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor lui Florin Iordache. Decizia a fost anuntata de catre Romania TV, sursa care precizeaza ca aceasta vine in contextul in care presedintele PSD a avut termen in apelul sau la Inalta Curte…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca demisia este “singura decizie corecta” a ministrului Educatiei, Valentin Popa, care trebuia sa isi asume “consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi,…

- Senatorul Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a avut mandat din partea organizatiei judetene PSD Dambovita pentru demersul sau politic, a afirmat, miercuri, presedintele PSD Targoviste, Cristian Stan. ''Demersul public…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea…