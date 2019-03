Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost internat in spital sambata seara, pentru infiltrații, a anunțat secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu. El a spus ca ”varianta aleasa de a face infiltrații nu este cea mai buna” și ca liderul PSD ajunge ”tot la operație”.

- Secretarul general al PSD a anunțat ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns din nou la spital. Liviu Dragnea sufera de hernie, insa a decis sa nu fie operat pana dupa alegerile europarlametare, in prezent fiind supus unui tratament cu infiltrații."Aseara a avut din nou o problema de sanatate.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea s-a externat din spital și și-a reluat activitatea politica, a declarat joi seara, secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu. Dragnea a participat, joi, la o ședința de...

- Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefanescu, vine cu ultimele detalii privind starea de sanatate a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD s-a internat in spital chiar inainte de audierile de la ICCJ in procesul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman."Lucrurile stau cam așa. El a acuzat…

- Liviu Dragnea are dubla hernie de disc si va ramane internat pentru cateva zile, a declarat secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, conform news.ro. Dragnea trebuia sa se prezinte luni la ICCJ in procesul privind angajarile la Protectia Copilului Teleorman. ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost internat in spital, la Bucuresti, in urma problemelor medicale cu care se confrunta la spate.Informatia a fost oferita de Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, care a precizat ca astazi va fi luata o decizie in privinta unei eventuale operatii pe care…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea se afla internat intr-o clinica privata si ar putea ramane spitalizat mai multe zile, in urma problemelor de sanatate. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a declarat pentru LIBERTATEA ca medicii au efectuat analizele preliminare, dupa ce acesta a acuzat dureri…

- Liviu Dragnea va ramane internat pentru cateva zile. In cursul zilei de duminica, medicii il vor supune unor analize pentru a stabili daca este nevoie și de o intervenție chirurgicala. ''Nu se simte foarte bine. Speram sa revina la forma maxima cat de curand. L-am așteptat la Braila pentru…