Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat marți, la Antena 3, ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, caruia i-a transmis ca raportul sau prin care a cerut revocarea lui Kovesi „este mult prea slab fața de ce este in realitate”. „Am vorbit cu Tudorel Toader, am discutat despre MCV.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in ciuda criticilor si a zvonurilor ca acesta va fi...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in ciuda criticilor si a zvonurilor ca acesta va fi schimbat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine fara niciun fel de ezitare pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, iar raportul prezentat de acesta (referitor la managementul DNA - n.r.) nu poate fi combatut de cineva de buna credinta. "Ca sa nu existe dubii, eu am citit raportul domnului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa transmita public un mesaj de susținere pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Dragnea spune ca a citit raportul lui Tudorel Toader și ca acesta nu poate fi contestat de un om de buna credința. ”Eu am citit raportul domnului Tudorel Toader și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa transmita public un mesaj de susținere pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Dragnea spune ca a citit raportul lui Tudorel Toader și ca acesta nu poate fi contestat de un om de buna credința.”Eu am citit raportul domnului Tudorel Toader și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa precizeze ca îl susține pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, în contextul în care au aparut zvonuri ca acesta ar putea fi revocat dupa scandalul din jurul DNA.

- Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza…

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca a fost multumit de prestatia pe care Tudorel Toader a avut-o in sedinta CSM, afirmand ca nu vede de ce acesta ar trebui revocat, afirmand ca „procurorii nu fac Guvernul”.

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu isi asuma nici el, nici partidul decizia luata de ministrul Justitiei in legatura cu revocarea sefei DNA, explicand ca exista o procedura institutionala foarte clara. "Nu trebuie sa imi asum eu si nici PSD nu isi asuma asta, aici nu e vorba de asumare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Generalul Dumitru Iliescu, fost sef SPP in perioada 1990-1996, afirma ca raportul prezentat de ministrul Justitiei cu privire la activitatea sefei DNA este cat se poate de clar si de grav, iar presedintele Iohannis ori nu intelege, ori are tot interesul sa respinga cererea de revocare pentru ca el ar…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- Presedintele PNL Galati, senatorul George Stanga, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu i se pare normal ca "atacurile" asupra justitiei pe care le efectueaza Coalitia PSD-ALDE sa fie girate de Parlament. Intrebat ce asteptari are in legatura cu raportul pe care il va prezenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social democratilor nu s a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras, conform Agerpres.ro. Sa nu se faca de ras, a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vrea ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa &"nu se faca de râs&" când va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, în urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul intrevederii de marti cu seful statului a fost statul de drept, precizand de asemenea ca nu a participat o alta persoana la discutii. Solicitat sa spuna ce continea dosarul cu care a mers marti la evenimentul de la Palatul Cotroceni, Tudorel…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se declara mulțumit de activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intrebat ce se va intampla daca Toader nu va anunța nici joi o decizie cu privire la procurorul-șef al DNA, liderul social-democrat a raspuns: „Sa așteptam pana joi”.

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmând ca atunci când ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu este dezamagit de intarzierea si pozitia adoptata de ministrul Justitiei, Tudor Toader, cu privire la raportul referitor la DNA, el adaugand ca il considera in continuare pe acesta "un om de buna credinta" si "un profesionist". "Eu nu sunt dezamagit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Liderul PSD a fost intrebat miercuri de reporteri cum comenteaza declaratia facuta de secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, care i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ia masuri dupa acuzatiile lansate la adresa procurorilor DNA de Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Senatorii din Comisia pentru constitutionalitate vor sa discute cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre masurile pe care Guvernul le va lua ca urmare a deciziei-pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului privind conditiile de detentie. "Competenta comisiei vizeaza si executarea prevederilor…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…