- Premierul Viorica Dancila a fost votat in functia de presedinte PSD, fiind prima femeie care va conduce oficial partidul. Totusi, printre social-democratii de rand, sirul evenimentelor a fost mai simplu: au aplaudat de fiecare data cand au auzit numele lui Liviu Dragnea si au avut grija sa-l huiduie…

- Social-democrații au incheiat procesul de vot pentru alegerea președintelui, președintelui executiv și a secretarului general al partidului, dupa aproximativ o ora. Urmeaza numararea voturilor delegaților.Votul a fost unul secret, iar cei 3.961 de delegații voteaza pe trei buletine de vot.…

- „Eu dezaprob o astfel de manifestare. Nu cred acest lucru (n.r. ca sunt de la organizația Teleorman), dar cine a facut acest lucru nu cred ca a procedat intr-un mod normal", a declarat Viorica Dancila, sambata, dupa Congresul PSD. Marian Oprișan a declarat ca liderii organizațiilor PSD Olt,…

- Guvernul Dancila a adoptat Codul administrativ prin OUG. „€Adoptam astazi noul Cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultari cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ cream un cadru unitar și punem intr-o…

- SCANTEI… Intalnirea dintre Viorica Dancila si sefii de organizatii judetene, de la Neptun, la care a participat si Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, s-a lasat cu scandal. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, le-a spus liderilor partidului, in sedintele informale de la Neptun, ca ar fi pierdut…

- Social democrații se reunesc joi, în cea de-a treia ședința a Comitetului Executiv din ultima luna, pentru a stabili detaliile privind organizarea congresului pentru alegerea unui nou președinte. Liderii PSD se pregatesc sa modifice statutul partidului dar și programul de guvernare. În alta…

- In cercurile social-democrate circula informația ca un personaj-cheie din echipa adusa de Liviu Dragnea la Palatul Victoria ar putea sa paraseasca in curand Executivul.Surse din PSD au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca premierul Viorica Dancila ia in calcul eliberarea din funcție a fostului șofer și…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…