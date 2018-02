Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la un post de televiziune, ca noua...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Liderul PSD declarat la Romania TV ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare"."Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, intr o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este necesara si obligatorie, ea urmand sa indrepte niste nedreptati ingrozitoare.…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit duminica, la Antena3, despre controversata lege a pensiilor, precizand ca, in ciuda a ceea ce s-a vehiculat in spațiul public, acestea au crescut de trei ori in anul 2017. Aceasta a raspuns și la intrebarea cand va fi gata legea pensiilor și in cat timp se…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Sumele alocate Sanatatii in Legea bugetului pe 2018 nu sunt suficiente pentru a acoperi intreg anul si ar fi nevoie de modificarea, "prin decizie politica", a modului de finantare a Sanatatii, a declarat, miercuri, la incheierea mandatului, presedintele Casei Nationale de Sanatate CNAS , Laurentiu Mihai."Avem…

- Legea pensiilor este cea mai asteptata lege la ora actuala, iar aceasta va fi aplicata in curand, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la iesirea de la comisiile parlamentare de specialitate reunite, subliniind insa ca se vor face schimbari la nivelul Caselor de pensii.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, acuza delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false. Astfel s-ar fi format opinia negativa a oficialilor europeni privind modificarile facute la legile justiției.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, si-a anuntat de joi intentia de a demisiona din functie, intrucat ar dori sa se ocupe mai mult de organizatia Brasov a partidului. "Ne-a spus de ieri. Vrea sa se ocupe mai mult de…

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- COMUNICAT DE PRESA Aplicatie online pentru identificarea clasei de bonus-malus Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne într-un singur an, oferind României crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut in a comenta situația exploziva din partid inainte de a intra la ședința Comitetului Executiv. Ironic, a spus doar ca in ultima vreme a „citit scrisori” și ca va spune ce are de spus in ședința conducerii extinse.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Se ascut sabiile in PSD. Niculae Badalau cere "conducere colectiva" in partid Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa "punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului". Niculae Badalau a lasant in scrisoarea…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate,…

- Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest proces va dura cativa ani. "Eu nu cred ca va putea fi gata pana in 2019 toata (n.r. - recalcularea pensiilor). Intai trebuie sa avem proiectul de lege (n.r.-…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca cel tarziu la rectificarea din vara va fi luata in calcul eventual suplimentarea sumelor date autoritatilor locale, dupa ce primarii s-au plans ca le scad veniturile datorita diminuarii impozitului pe venit de la 16% la 10%.

- Legea referendumului, modificata. Proiectul PSD il scoate din procedura pe presedintele Romaniei Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pe 2018, in forma propusa de Guvern, nefiind formulate amendamente. Totuși, bugetul ANI este cu 13% mai mic fața de ceea ce au cerut Guvernului și cu 4% mai mic decat in 2017.In…

- Poliția Romana atentioneaza participantii la proteste. Numarul mare de mesaje care incita la violența și anarhie postate pe rețelele de socializare a dus la dosare penale pentru cei care scriu și chiar pentru cei care distribuie mesaje ale protestatarilor violenți.Citeste si: Presedintele…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea saluta decizia Camerei Deputaților, care a adoptat miercuri, cu 177 voturi "pentru" și 26 "impotriva", proiectul legii prevenirii. Legea prevenției este o lege promisa și asumata de Liviu Dragnea și de PSD din timpul campaniei.„Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!…

- Liviu Dragnea este acuzat de cinci infracțiuni intr-un dosar cu afaceri ale firmei Tel Drum. Dosarul e cu adevarat unul greu: el a fost constituit in urma unei sesizari facute nu de catre autoritați romanești, ci de Oficiul European Antifrauda (OLAF). Sesizarea a fost transmisa de OLAF la data de 30…

- Vesti BUNE pentru pensionari! De astazi pot cere RECALCULAREA pensiilor Persoanele care s-au pensionat anticipat parțial din 2011 și pana la mijlocul anului trecut vor putea cere recalcularea pensiilor incepand de joi, conform unui act normativ aparut luni in Monitorul Oficial. In acest fel, parlamentarii…

- Intalnire interesanta in biroul lui Liviu Dragnea! La sedinta participa președintele Comisiei parlamentare speciale pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul Justiției, Florin Iordache, presedintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, dar si presedintele Comisiei parlamentare…

- Liviu Dragnea a fost anuntat de procurori ca i se pune sechestru pe avere in dosarul „Tel Drum”. Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seara, dupa acuzațiile care i se aduc în noul dosar, ca lupta este una grea, iar miza sa ar fi demisia. ”Nici nu era nevoie sa comande președintele Iohannis, el e cel mai informat om din România. La mine trebuie sa fie moarte,…

- Liviu Dragnea va vorbi si despre acuzatiile facute de el cu privire la operatiunea de anihilare a PSD, a liderilor partidului si a guvernarii PSD, despre Legile Justitiei, despre modificarea Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. Liviu Dragnea are un nou dosar la DNA. Procurorii din cadrul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul DNA, unde este audiat intr-un dosar de coruptie. Unul dintre avocatii liderului social-democrat sustine insa ca este convinsa ca procurorii nu au dovezi impotriva acestuia si vor renunta la acuzatii. "Pentru aceasta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa 'saboteze' reformele. Dragnea a menționat, printre altele,…

- PNL Arges a anuntat, joi, ca va continua sa caute solutii legale si constitutionale pentru Vila Florica, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu, situat in localitatea Stefanesti,…