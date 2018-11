Stiri pe aceeasi tema

- O noua ședința tensionata la Parlament.Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost convocat din nou in biroul liderului PSD Liviu Dragnea. Conform Romania TV, Teodorovici da explicații privind finanțele Romaniei, dupa ce ieri liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca dorește…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat, vineri, primul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta decizia Instantei supreme de a nu aplica noile reglementari privind formarea completelor de cinci judecatori. Pe 5 octombrie, Liviu Dragnea a depus in instanta o cerere, prin care…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru vineri primul termen in procesul intentat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, privind modul in care au fost formate completurile de 5 judecatori de la instanta suprema.

- Ședința tensionata in cadrul coaliției de guvernare.Liderii PSD și ALDE vor avea astazi, de la ora 11, o ședința in cadrul careia vor incerca sa cada de acord asupra formei finale a Legii offshore. Totul dupa ce in decursul acestei saptamani deputații ALDE au parasit ședința de comisii in…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu dezminte ca ar fi avut loc orice fel de negociere pe functii inalte in schimbul sustinerii lui Liviu Dragnea. „Este penibil!”, a rabufnit deputatul la...

- Liviu Dragnea ajunge din nou in instanța pe 8 octombrie, cand are loc primul termen al apelului sau in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Astfel, liderul PSD va ajunge in instanța in prima zi de dupa referendumul pentru redefinirea definiției familiei in Constituție, care are loc pe…

- Surse social- democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca parlamentarii PSD au cerut marți explicații privind tensiunile din partid și au solicitat tranșarea discuțiilor in Comitetului Executiv. De partea cealata, Liviu Dragnea incearca sa amane ședința CEX astfel incat, sa poata discuta cu toți liderii…

- Liviu Dragnea face declaratii de presa, la ora 20.00, anunta Realitatea Tv. Declaratiile vin dupa sedinta tensionata în care Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Carmen Dan. Declaratiile pot fi urmarite live.