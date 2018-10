Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta sub numele de “Fata cu Vioara”, Raluca Raducanu, solista si violonista, lanseaza Fata cu Vioara & Band odata cu prima piesa reorchestrata a trupei. Piesa “Intr-o zi la poarta mea” a celebrei interprete de muzica populara Gabi Lunca este reorchestrata intr-o maniera fresh și readaptata cu influențe…

- Municipiul Baia Mare a fost reper de inspirație pentru 37 dintre studenții din anul V ai Facultații de Arhitectura din cadrul Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” București. Coordonați de prof. dr. arh. Dorin Ștefan, aceștia au prospectat, in cele doua zile cat au stat in Baia Mare,…

- Agresorul are 34 ani, este din Craiova, si a reusit sa fuga din Italia imediat dupa ce i-a macelarit pe cei doi medici pensionari italieni. Barbatul a fost prins de politisti in centrul Craiovei.

- Vlad Andrei Filip (25 de ani) din Ploiesti este absolvent al Facultatii de Horticultura din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice din Bucuresti si singurul din generatia sa care a ales cercetarea in domeniul viticulturii, in detrimentul unui job bine platit intr-o multinationala.

- Pompierii au un sef cu examen promovat. Saptamana trecuta, in cadru festiv, „a intrat in paine” maiorul Csilik Alexandru Adrian, pe postul de prim – adjunct. Maiorul a ocupat postul prin concurs, ce a fost organizat la Bucuresti, in luna iulie, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.…

- Medicul Marius Tranca in varsta de 31 de ani din Craiova a deschis la Targu Jiu prima clinica privata de chirurgie plastica. Tanarul este absolvent al Facultații de Medicina și Farmacie din Craiova și a fost medic rezident chirurgie plastica și estetica in cadrul Spitalului Județean de Urgența Nr.1…

- Nava scoala Palinuro a Marinei Militare din Italia va acosta, astazi, in portul din Constanta, ea putand fi vizitata de catre pasionatii de navigatie cu panze, a informat Ambasada Italiei la Bucuresti, potrivit Agerpres.Nava Palinuro este implicata in cea de a 54 a campanie de instructie si a imbarcat…

- Citeste si: Creste interesul pentru IT: trei facultati de informatica, in top 10 cele mai cautate. "In ultimii ani concurenta la facultate a crescut constant, in fiecare an avem cu cate 10% mai multi candidati ca anul anterior." Topul domeniilor in care se fac cele mai multe angajari: Companiile…