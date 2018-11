Liviu Dragnea il linisteste pe Calin Popescu Tariceanu si sustine ca nu vor pierde majoritatea in Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- „Majoritatea nu se va pierde”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat de jurnaliști despre afirmația facuta luni seara de Calin Popescu Tariceanu cu privire la ingrijorarile din ALDE potrivit carora exista riscul pierderii majoritații parlamentare de catre coaliția PSD-ALDE. „Am avut cateva discutii…

- Liderul PSD s-a aratat surprins de recenta declaratie a partenerului sau de la conducerea Coalitiei, Calin Popescu Tariceanu, venita pe fondul recentului vot dat in sedinta conducerii pesediste, pentru excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu. Mai exact, la afirmatiile facute intr-o emisiune…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca "majoritatea nu se va pierde" dupa excluderea lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu din partid, in condițiile in care partenerul sau de coaliție, Calin Popescu-Tariceanu, s-a declarat in urma cu o zi preocupat de eventualitatea pierderii majoritații…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti, ca majoritatea parlamentara nu se va pierde, fiind intrebat despre ingrijorarile exprimate in acest sens de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in urma excluderilor din PSD.Intrebat daca sunt justificate ingrijorarile ALDE, Liviu…

- Președintele PSD Cluj, Horia Nasra, susține ca nu estede acord cu excluderile din partid. ”Am sperat pâna în ultimul moment ca decizia CEX sa nu fie una radicala! În momentul votului nu am fost în sala însa cu siguranța NU…

- Calin Popescu Tariceanu a abordat, luni seara, la TVR 1, problemele ce ar putea sa apara in Parlament, dupa scandalul din PSD. Doi lideri importanți social-democrați, senatorul Adrian Țuțuianu, fost vicepreședinte, și Marian Neacșu, fost secretar general, au fost excluși din partid.Liderul…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a comentat, luni, excluderea din PSD a lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, apreciind ca decizia luata de conducerea social-democratilor "arata a disperare" din partea lui Liviu Dragnea ca "imperiul i se naruie". "Nu imi fac griji pentru Neacsu sau Tutuianu, dar ce a facut…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca el nu va vota pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu, așa cum ar dori Liviu Dragnea. Buzatu chiar il ironizeaza pe șeful PSD și a intrebat jurnaliștii daca au vreo valiza.”Eu nu voi vota pentru nicio excludere. Unii dintre…