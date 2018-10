Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat, pentru vineri, pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si pe ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, pentru o discutie despre „echilibrarea bugetelor locale”, au declarat joi, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Ședința importanta in PSD.Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost convocat de urgența in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Conform Romania TV, cei doi au discuții privind mai multe proiecte care se vor afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astazi. Printre acestea se…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, ca nu are "niciun fel de emotie" cu privire la o posibila remaniere. "Toata lumea este supusa unei evaluari, este un lucru firesc, nu mi se pare nimic deosebit. (...)…

- O noua ședința tensionata in PSD.Luni, de la 11:30, va avea loc ședința Biroului Politic Național al PSD, ședința la care Liviu Dragnea și Gabriela Firea vor fi pentru prima data fața in fața dupa ședința CEx al PSD in care mai mulți social - democrați au cerut demisia lui Liviu Dragnea de…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a spus ca nu îl poate trada pe Paul Stanescu, unul dintre greii PSD care îl contesta pe Liviu Dragnea. ”Eu nu ma vad votând împotriva lui Paul Stanescu, care imi este amic”, a declarat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…

- Liviu Dragnea - presedintele PSD si Calin Popescu Tariceanu - presedintele ALDE participa, joi, la o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Intalnirea are loc la Palatul Victoria si se desfasoara inaintea sedintei de Guvern. Se pare ca discutiile ar viza o viitoare rectificare de buget. La intalnire…