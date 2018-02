Liviu Dragnea il ataca din nou pe seful SPP: Isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje

Stiri pe aceeasi tema

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- "Turnatorii din dosar ii știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. 'Sa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la Romania TV. Intrebat daca a vazut denunțurile, Dragnea a raspuns: „Bineințeles.” Citeste si: Liviu Dragnea: Seful SPP avea o practica foarte…

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP Lucian Pahontu. „Mergea pe la Parchete, pe la instante sa colecteze informatii“, l-a acuzat Dragnea pe seful SPP.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- "Da - am transmis in scris catre SPP, faptul ca renunt la serviciul de protectie si paza", a precizat Tudorel Toader, potrivit Mediafax. Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca a transmis inca de luni seara ca nu vrea sa beneficieze de protectia…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, crede ca ar fi momentul declanșarii unei anchete parlamentare care sa clarifice situația de la nivelul SPP, pe fundalul ultimelor scandaluri in care e prins serviciul de paza. ”Dupa parerea mea, trebuie facuta o ancheta de catre comisiile de specialitate…

- Psihologul Libertatea, despre razboiul verbal dintre Basescu și Dragnea. Cezar Laurențiu Cioc explica termenii folosiți de fostul președinte la adresa liderului PSD – nebun, paranoic și psihopat – și face o dezvaluire surprinzatoare: cum trebuie sa fii ca sa recunoști un psihopat. Razboi dur al declarațiilor…

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Decizie fara precendent in Guvern. Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la escorta Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor aduse sefului Serviciului, Lucian Pahontu, de catre liderul PSD Liviu Dragnea. In schimb, Viorica Dancila vrea ca paza sa-i fie…

- Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati de Jandarmerie. Informatia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Decizia a fost luata in contextul acuzatiilor lansate…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Presedintele PSD, Liuviu Dragnea, acuza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania ca a transmis la Bruxelles informatii false. "Minciuna dusa picatura cu picatura si de aici, din tara si de la Bruxelles si de catre europarlamentari, dar si de catre functionari de acolo", a spus Liviu Dragnea, potrivit…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- Liviu Dragnea a lansat acuzații grave la adresa unui „personaj veninos” care ar fi deturnat Guvernele PSD din ultimul an. Fara sa menționeze la cine se refera, liderul PSD a precizat ca partidul nu va mai putea fi atins de personajul „dintr-o instituție a statului care a facut și face foarte mult…

- Astfel, Marius Pieleanu a precizat ca a fost informat de catre mai mulți lideri PSD care se aflau la ședința ca premierul Tudose a luat cuvantul și a dat asigurari ca nu dorește sa preia partidul nici sa candideze la prezidențiale. Totodata, Pieleanu a mai precizat ca deși existau mulți ”revoluționari”…

- Fostul diretor al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Dumitru Iliescu, lanseaza un atac la adresa ambasadorului Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, acuzându-l ca este &"ipocrit și reprobrabil&".

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Presedintele executiv al PSD Niculae Badalau a relatat marti jurnalistilor ca o parte dintre membrii comisiei de aparare din Senat au primit o invitatie din partea generalului Lucian Pahontu, seful SPP, de a merge sa viziteze poligonul SPP, si ca "poate sa fie o coincidenta ciudata" asa cum a spus Liviu…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Liviu Dragnea a ales sa-i transmita – in direct la TV -un mesaj transant sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. “Domnule Pahontu, nu mai incercati la niciun membru PSD sa-l convingeti sa aiba ganduri de marire! Ocupati-va de SPP si de paza lui Iohannis. Sfat prietenesc”, i-a spus,…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe seful SPP Lucian Pahontu ca incearca sa faca racolari in PSD, numindu-l pe acesta “postasul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea a refuzat sa faca alte precizari, spunand ca pot oferi informatii cei pe care seful SPP i-a abordat. Dragnea a inceput…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat, luni, un atac dur la adresa șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, despre care a sugerat ca ar încerca sa racoleze oameni de la PSD. ”Noi nu avem puterea, noi avem guvernarea. Este foarte importanta precizarea aceasta. (...) Apropo,…